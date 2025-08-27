Accord trouvé, Hamed Traoré file à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La signature de Dani Ceballos à l’OM est en excellente voie. Une bonne nouvelle pour Marseille, en passe de frapper un gros coup et qui pourrait boucler la signature d’un second joueur ce mercredi.

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère en cette dernière semaine du mois d’août. Le club phocéen est tout proche de finaliser la signature de Dani Ceballos en provenance du Real Madrid dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat à hauteur de 15 millions d’euros. Les deux clubs sont très proches d’un accord tandis que l’international espagnol a donné son feu vert à l’OM. Un joli coup de la part de Medhi Benatia et de Pablo Longoria, en attendant de connaître l’issue du feuilleton Adrien Rabiot.

Accord total OM - Real Madrid pour Dani Ceballos https://t.co/eF6oi4WS9Y — Foot01.com (@Foot01_com) August 27, 2025

L’OM espère finaliser ce dossier bouillant dans la journée et l'Espagnol n'est pas le seul cas à connaître un gros coup d'accélérateur ce mercredi. Et pour cause, Foot Mercato révèle qu'un accord a été trouvé au cours des dernières heures entre l'Olympique de Marseille et Bournemouth pour le prêt avec option d'achat automatique d'Hamed Junior Traoré. Egalement ciblé par l'OL, l'international ivoirien va finalement prendre la direction de la Canebière. Un accord est également en passe d'être trouvé entre le joueur de 25 ans et l'OM, sur le point de réaliser une belle affaire avec un joueur capable de jouer numéro dix ou ailier gauche.

Accord trouvé entre l'OM et Bournemouth

Prêté par Bournemouth à l'AJ Auxerre l'an passé, Traoré sort d'une saison aboutie en Ligue 1 avec 10 buts et 2 passes décisives dans notre championnat. On ignore encore quel sera le montant de l'option d'achat automatique d'Hamed Traoré à l'Olympique de Marseille, mais il se situera certainement entre 15 et 20 millions d'euros. Medhi Benatia tient en tout cas le remplaçant de Jonathan Rowe avec Hamed Traoré, dont l'objectif sera de titiller Igor Paixao pour le poste de titulaire à gauche de l'attaque marseillaise. Sauf si l'Ivoirien parvient à jouer les troubles fêtes en s'imposant comme une solution dans le coeur du jeu sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui a bien connu le joueur lors de son passage à Sassuolo.