Transfert OM : Thauvin et Amavi vendus d'urgence ?

Dans : OM.

Suite à la triste défaite de son Olympique de Marseille contre Nîmes en Ligue 1 le week-end dernier, Jacques-Henri Eyraud a mis ses joueurs devant leurs responsabilités.

Après la nouvelle désillusion subie contre l’ancienne lanterne rouge au Stade Vélodrome, André Villas-Boas n’a pas hésité à piquer son groupe. « L’ambiance est plus compliquée dans le vestiaire à cause de plusieurs ingrédients : les fins de contrats, le Covid. On a perdu l’état d’esprit de la saison dernière. On doit être plus réguliers. Il y a beaucoup d’arrivées, de départs, et on en paye un peu le prix », a notamment déclaré AVB dans la conférence de presse d’après-match. Dans la foulée de cette sortie médiatique, le président marseillais a emboîté le pas en mettant la pression sur certains de ses joueurs, et notamment sur les éléments en fin de contrat, comme Florian Thauvin ou Jordan Amavi.

Pour eux, la donne est maintenant simple. Selon Calciomercato, ils ont jusqu’au 20 janvier pour donner une réponse définitive à l’OM sur leur avenir. S’ils veulent rester, Amavi et Thauvin prolongeront leur contrat respectif. Si non, ils devront faire leurs valises dès ce mois de janvier, histoire que Marseille récupère quelques millions d’euros sur le mercato. Alors que Morgan Sanson pourrait lui aussi partir en direction d’Aston Villa en Premier League, Thauvin a des pistes en Serie A, où le Milan AC et Naples s’intéressent à lui. Après l’arrivée de Pol Lirola la semaine passée, l’OM devrait donc se montrer actif en cette fin de mercato, surtout qu’Arkadiusz Milik est bien parti pour faire le chemin inverse de Thauvin en rejoignant Marseille. Affaires à suivre...