Tout perdre à cause de Lyon, le cauchemar de l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La course au podium est lancée sur ces quatre dernières journées, et si Lyon part de loin, une remontée de l'OL donne quelques frissons de crainte à l'OM en raison du calendrier.

L’OM a perdu de sa superbe sur ses derniers matchs, et sa victoire contre Montpellier lui a tout juste permis de récupérer sa deuxième place. Le matelas d’avance est très fin, car il n’y a que quatre points d’écart avec l’OL, qui est actuellement 6e et loin de la Ligue des Champions au niveau des places. Tout reste encore possible, d’autant qu’il reste des matchs capitaux comme PSG-Nice, Lille-OM et Monaco-OL d’ici la fin de saison. Tout le monde redoute tout le monde, mais à Marseille, on se méfie particulièrement d’une remontada lyonnaise, une formation qui a l’habitude de bien terminer ses championnats. C’était le cas l’an passé quand Pierre Sage a mené le club rhodanien des bas-fonds de la Ligue 1 jusqu’à l’Europa League.

L'OL reçoit trois fois en quatre matchs

🤔 | Le classement à 4️⃣ journées de la fin du championnat. 🔚 pic.twitter.com/qlrA6Ufjpi — DAZN France (@DAZN_FR) April 23, 2025

Du côté du journal La Provence, Lyon et son calendrier plus favorables font partie des sujets d’inquiétude pour l’OM et sa place sur le podium. Le journal local souligne que « Lyon recevra trois fois » et aura à coeur de digérer ses deux échecs contre Manchester United en Coupe d’Europe et face à l’AS Saint-Etienne dans le derby. Un carton plein dans cette dernière ligne droite risquerait clairement de propulser l’OL dans le carré de tête. L’OM espère simplement avoir les reins assez solides pour résister à ces assauts, et cela passe par une victoire ce dimanche contre Brest pour garder tout ce beau monde à distance. Il sera ensuite l’heure de jouer très gros à l’occasion du déplacement du dimanche 4 mai à Lille.