Tous les joueurs de l'OM virés, Guendouzi lance l'idée

Par Mehdi Lunay

L'OM a été battu pour la troisième fois de rang en Ligue 1 samedi soir. Après Lille et Brest, c'est cette fois-ci le relégué Ajaccio qui a dominé les Phocéens. Un revers qui n'est pas passé chez les supporters mais également chez le capitaine d'un soir, Mattéo Guendouzi.

Encéphalogramme quasi plat à l'OM. Les Marseillais ont totalement raté leur fin de saison sur le terrain. Sous fond de tensions en interne avec le départ d'Igor Tudor mais surtout de déception après la perte de la deuxième place, Marseille a totalement lâché sur le terrain. L'OM finit la saison sur trois défaites en trois matchs. Si la première n'était pas honteuse à Lille, les deux suivantes mettent en lumière une équipe en roue libre. La défaite à domicile contre Brest était déjà limite mais l'OM a touché le fond samedi. Les Marseillais ont cédé à Ajaccio 1-0, face à une formation déjà reléguée en Ligue 2 et qui restait sur une série de 10 défaites sur les 12 derniers matchs.

Les joueurs marseillais indignes de l'OM

Le dernier succès ajaccien remontait au 26 février face à Troyes. A part l'ESTAC, Ajaccio n'avait battu qu'Angers en 2023. Cela ressemble donc à un fameux camouflet pour l'OM, très terne sur la pelouse de François-Coty. Les supporters ne s'y trompaient pas, eux qui ont interpellé les joueurs après la rencontre. Le capitaine de la soirée, Mattéo Guendouzi, est allé à leur rencontre. Il n'a pas voulu se cacher malgré la débâcle et c'était aussi le cas au micro d'Amazon Prime Vidéo. Ses paroles, à destination de l'équipe et de lui-même, ont été fortes.

😱 Mattéo Guendouzi : "Il faut assumer qu'en ce moment on ne mérite pas de porter le maillot de l'OM !"



Les mots très forts du milieu international de l'@OM_officiel. #ACAOM pic.twitter.com/Q7aEqRSXJH — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 3, 2023

« Ma discussion avec les supporters ? Rien de spécial, à part qu’il faut assumer : on ne mérite pas de porter le maillot de l’OM. On n’a pas fait un bon match, récemment les résultats sont catastrophiques. Sur un match comme ça, il fallait montrer un minimum de fierté, on n’a pas réussi à le faire. On est l’Olympique de Marseille, on n’a pas le droit d’enchaîner des défaites contre des équipes qui sont normalement moins fortes. Donc, on ne met pas tout sur le terrain, il manque de l’intensité, des joueurs font des erreurs, on est une équipe et faut assumer, notre fin de saison est très mauvaise. On est tous dans le même panier, il faut savoir assumer, on a montré une mauvaise image de l’OM », a t-il lâché. Un constat sans appel, certes un peu modéré par les faibles répercussions sur l'OM. Cela aura au moins le mérite de montrer un Guendouzi impliqué, lui qui pourrait quitter le club marseillais selon les dernières rumeurs.