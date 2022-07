Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'idée de voir de Steve Mandanda finir sa carrière à l'Olympique de Marseille prend du plomb dans l'aile. Le légendaire gardien de but de l'OM a donné son accord pour signer à Rennes.

A deux ans de la fin de son contrat, et malgré le changement d’entraîneur qui vient d’intervenir à l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda a décidé qu’il était temps pour lui de changer de club pour redevenir numéro 1. Relégué sur le banc de l’OM la saison passée au profit de Pau Lopez, l’international tricolore a mal vécu cette situation, d’autant plus qu’il a été impeccable à chaque fois que Jorge Sampaoli a fait appel à lui. Mais visiblement, 15 ans après avoir rejoint Marseille en provenance du Havre, et après un bref passage en Premier League du côté de Crystal Palace, Il Fenomeno va cette fois définitivement quitter le Vélodrome. Ce mardi, L’Equipe annonce que le gardien de but de 37 ans a trouvé un accord avec les dirigeants du Stade Rennais, lesquels étaient depuis plusieurs semaines sur ce dossier.

L'OM et Rennes négocient vite sur le dossier Mandanda

Quand @SteveMandanda redécouvre les images de son bizutage à l’OM 😂



13 ans plus tard, il revit cet instant ainsi que toute sa carrière, entre rires et émotions, à travers des archives et des témoignages exceptionnels



Un film inédit de @BarniaudSeb à retrouver dimanche à 11h 🍿 pic.twitter.com/H6hBTQOq7X — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 14, 2021

Bien évidemment, il faut désormais que le club breton trouve un accord avec Pablo Longoria, mais on voit mal ce dernier refuser de laisser partir Steve Mandanda, même si cela ne rapportera pas une fortune à l’Olympique de Marseille. Le quotidien sportif précises que les négociations avancent d'ailleurs très rapidement et que l'officialisation du transfert de Mandanda à Rennes pourrait intervenir dans les meilleurs délais. Une page de l'histoire de l'OM se tournera avec le départ de celui qu'on pensait lié à vie avec le club phocéen. Ce ne sera pas le cas.