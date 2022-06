OM : Mandanda, le cadeau offert à Genesio ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de but de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda est toujours convoité par le Stade Rennais. Bruno Genesio ne lâche pas l'affaire.

Du haut de ses 37 ans, Steve Mandanda sait que Jorge Sampaoli ne lui fera pas plus confiance la saison prochaine que cette saison, et l’expérimenté gardien de but de l’OM doit désormais se décider si à deux ans de la fin de son contrat il va se lancer un challenge ailleurs ou bien préparer sa fin de carrière en acceptant d’être la doublure de Pau Lopez. Tandis que Steve Mandanda est forcément en pleine réflexion, et c’est normal, car l’Olympique de Marseille semblait lui avoir promis une reconversion lorsqu’il avait prolongé son engagement en 2020. S’il veut relancer sa carrière en Ligue 1, le portier formé au Havre sait qu’un entraîneur lui ouvre en grand les portes de son club. Et cet entraîneur c’est Bruno Genesio, lequel connaît la valeur énorme de Steve Mandanda au point d'en faire son désir numéro 1 à l'ouverture du mercato.

Mandanda pour convaincre Genesio de signer pour 3 ans ?

Ayant visiblement décidé de prolonger son contrat avec le club breton, on parle d’une extension imminente de deux ou trois saisons, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais a en effet demandé à ses dirigeants de faire venir le gardien français de l’OM, faisant même de ce recrutement une vraie priorité absolue comme le confirme L'Equipe ce lundi. Bruno Genesio est décidé à changer de portier, et Steve Mandanda représente une vraie opportunité de marché selon. Reste cependant à savoir si El Fenomeno acceptera de quitter l'Olympique de Marseille, lui dont la seule expérience loin de l'OM n'avait pas vraiment été une réussite.