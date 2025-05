Son jeune talent à l’OM, le Barça donne son accord

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Aperçu à l’aéroport en partance pour Marseille, Pablo Torre fait l’objet de folles rumeurs sur une éventuelle signature au club phocéen. En tout cas, le FC Barcelone ne s’opposera pas au départ de son milieu offensif. Les dirigeants catalans sont disposés à négocier autour de deux formules différentes.

Une simple photo sur les réseaux sociaux a suffi pour lancer la rumeur. Cette semaine, Pablo Torre (22 ans) a été aperçu à l’aéroport sur le point d’embarquer sur un vol à destination de Marseille. Il n’en fallait pas plus pour que les supporters olympiens imaginent le milieu offensif du FC Barcelone au Vélodrome. A l’heure actuelle, aucune source ne confirme cette hypothèse. Mais en cas d’intérêt, le président Pablo Longoria et son directeur du football Medhi Benatia peuvent foncer.

Le champion d’Espagne ne ferme absolument pas la porte à son jeune talent. Cette saison, Pablo Torre n’a disputé que 14 matchs, dont 5 en tant que titulaire toutes compétitions confondues. Et le Barça voit mal comment son temps de jeu pourrait augmenter à la reprise. L’ancien joueur du Racing Santander, recruté pour 6 millions d’euros en 2022, subit la rude concurrence de Dani Olmo, Fermin Lopez et Gavi au poste de meneur de jeu. Alors même si l’entraîneur Hansi Flick apprécie ses qualités et son état d’esprit, Pablo Torre n’est pas retenu.

Les conditions du Barça

Le quotidien Mundo Deportivo précise tout de même que le Barça croit en son potentiel et souhaite garder une possibilité de récupérer l’international Espoirs espagnol. Pour le club catalan, l’idée serait de le prêter suite à une prolongation de son contrat qui expire en 2026, ou de le transférer en négociant une clause de rachat. Si l’Olympique de Marseille était intéressé, il faudrait accepter ces conditions et composer avec la concurrence d’autres formations intéressées comme Majorque, le récent 10e de Liga.