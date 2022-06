Sinisterra à l'OM, c'est mission impossible !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a prévu quelques coups d'éclat cet été lors du marché des transferts. Pablo Longoria apprécie notamment le profil de Luis Sinisterra, qui évolue du côté du Feyenoord.

Pablo Longoria et son équipe, récemment renforcée par l'arrivée de Javier Ribalta au poste de directeur du football, veulent faire fort cet été lors du mercato. Pas mal de secteurs sont à renforcer après le départ de Boubacar Kamara et celui plus que probable de William Saliba. Aussi, certains joueurs offensifs pourraient prochainement quitter le navire, à l'instar d'Arkadiusz Milik, Amine Harit ou encore de Luis Henrique. Déjà, l'OM a des idées en tête pour venir rejoindre la cité phocéenne. D'après les informations de L'Equipe, l'OM est très intéressé par la possibilité de recruter Luis Sinisterra.

Sinisterra à l'OM, le rêve impossible de Pablo Longoria

Joyeux anniversaire à Luis Sinisterra qui fête aujourd'hui ses 23 ans. 🎂🇨🇴 pic.twitter.com/YRYyRKFhrN — BeFoot (@_BeFoot) June 16, 2022

L'international colombien de 23 ans, bourreau de l'OM en demi-finales de la dernière Ligue Europa Conference, a un profil qui plait beaucoup à Pablo Longoria. Rapide, technique et à l'aise devant le but (23 buts inscrits la saison passée avec Feyenoord toutes compétitions confondues), Sinisterra a tout de la perle rare pour Marseille. Problème de taille, son prix ! En effet, Feyenoord ne lâchera pas son crack pour moins de 25 millions d'euros. Un montant trop élevé pour les finances de l'Olympique de Marseille. A moins d'un prêt, difficile d'imaginer Sinisterra rejoindre les rangs de Jorge Sampaoli. Si Pablo Longoria n'est pas à un tour de passe-passe près, il devrait probablement changer son fusil d'épaule. Bonne nouvelle néanmoins pour les fans de l'OM, l'arrivée plus que probable d'Axel Witsel, libre de tout contrat. Le Belge de 33 ans a accepté de rejoindre la Canebière jusqu'en 2024 selon les informations du journaliste Nicolò Schira. Un profil dont l'OM aura besoin la saison prochaine pour jouer sur tous les tableaux, notamment en Ligue des champions.