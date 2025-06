Simon Adingra à l’OM grâce à un deal génial

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM cherche activement un ailier gauche pour compenser le départ de Luis Henrique à l’Inter. Une piste pourrait prendre de l’épaisseur dans les jours à venir, celle menant à l’international ivoirien Simon Adingra.

Lors du précédent mercato estival, l’Olympique de Marseille a trouvé sa nouvelle star offensive en la personne de Mason Greenwood. L’international anglais a assumé son statut, terminant co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations. Roberto De Zerbi est très satisfait de son ailier droit et espère désormais profiter de ce mercato pour trouver un joueur de niveau équivalent sur le côté gauche. Luis Henrique a réalisé une belle saison, avec 9 buts et 10 passes décisives, et son transfert à l’Inter pour 25 millions d’euros va permettre à l’OM de disposer de moyens importants pour le remplacer.

A en croire les informations du compte La Tribune OM, une piste prend actuellement de l’épaisseur en interne pour ce poste d’ailier gauche. Elle mène à l’international ivoirien de Brighton, Simon Adingra. Auteur de seulement 2 buts et 2 passes décisives cette saison en Premier League, le natif d’Abobo s’était montré nettement plus inspiré lors de la saison 2023-2024 sous les ordres de Roberto De Zerbi. Sous la houlette du coach italien, Simon Adingra avait inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives. Dans ce dossier, l’OM a de sérieux arguments à faire valoir. La présence de Roberto De Zerbi bien sûr, qui ne laisse pas Simon Adingra indifférent, mais pas uniquement.

Adingra et De Zerbi, retrouvailles à l'OM ?

Pour convaincre Brighton de lâcher un joueur valorisé à 30 millions d’euros pour un prix plus raisonnable, les dirigeants olympiens pourraient utiliser Azzedine Ounahi. L’international marocain, sous contrat avec Marseille, a un accord contractuel avec Brighton pour un contrat de quatre ans. Un chassé-croisé entre Adingra et Ounahi n’est donc pas à exclure, un deal qui serait idéal pour l’OM qui ne compte de toute façon plus sur l’ancien milieu de terrain d’Angers. De plus, Simon Adingra n’a plus qu’un an de contrat avec Brighton, et son départ est donc envisagé dans le camp britannique. Nul doute qu’avec un tel joueur pour animer son couloir gauche en rotation avec Jonathan Rowe, Roberto De Zerbi serait comblé. Il ne reste plus qu’à Pablo Longoria et à Medhi Benatia de conclure l’affaire au plus vite, avant que la concurrence ne débarque dans ce dossier.