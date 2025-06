L'OM va toucher 11ME, un gros coup signé Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir vendu Luis Henrique à l’Inter pour 25 millions d’euros, l’OM pourrait boucler un deuxième départ plus inattendu, mais également très rémunérateur. Azzedine Ounahi est en partance pour l’Angleterre.

Les supporters de l’Olympique de Marseille l’ont oublié pour certains et pourtant, Azzedine Ounahi est toujours sous contrat avec le club phocéen. L’international marocain sort d’une très belle saison en prêt au Panathinaikos, où il a été élu meilleur joueur de l’année par les supporters grecs. Un prêt salvateur pour l’ancien milieu de terrain d’Angers… et pour l’OM, qui va en profiter pour réaliser une belle vente dans les jours à venir. Pablo Longoria espérait finaliser un deuxième départ après celui de Luis Henrique avant le passage devant la DNCG, cela devrait à priori être le cas.

Et pour cause, Foot Mercato nous apprend qu’un accord total a été trouvé entre Brighton et le joueur de 25 ans pour un contrat de quatre saisons. L’ancien club de Roberto De Zerbi apprécie les qualités techniques du joueur et semble convaincu qu’en Premier League, il pourrait retrouver le niveau de jeu excellent qui était le sien pendant la Coupe du monde 2022 avec le Maroc. Il ne reste plus qu’à s’entendre désormais entre Brighton et l’OM, ce qui ne devrait pas être trop difficile et cela pour deux raisons. D’abord, les dirigeants olympiens ne comptent plus sur Azzedine Ounahi.

Ounahi est d'accord avec Brighton

Ils n’ont donc aucun intérêt à se montrer trop inflexibles dans les négociations, au risque de tout faire capoter. De plus, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont plutôt raisonnables puisque selon le média, ils ne réclament que 11 millions d’euros pour le transfert d’Azzedine Ounahi cet été. Un montant raisonnable, quasiment similaire à la somme investie par l’OM pour le recruter à Angers il y a deux ans et demi et largement accessible pour un club de Premier League tel que Brighton. Reste maintenant à voir si le dossier se finalisera rapidement, mais il n’y a plus de raison que le deal échoue à présent et sauf surprise, Ounahi évoluera bien en Angleterre la saison prochaine.