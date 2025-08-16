Secoué à Rennes, l’OM s’énerve au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est tombé de haut à Rennes, mais la réaction des dirigeants risque d'être spectaculaires dans les deux dernières semaines du mercato.

Grosse déception pour l’Olympique de Marseille, qui avait pris l’habitude depuis des années de bien débuter ses saisons, ou au moins d’éviter de lancer son championnat avec zéro point dans la musette. Malgré un scénario favorable, les Olympiens sont restés muets, et ont payé au prix fort un errement défensif en fin de rencontre. Les plus pessimistes des fans de l’OM y verront l’occasion de changer encore bien des choses dans les deux dernières semaines de mercato qui se profilent. C’est aussi la vision des choses de Mehdi Benatia, pour qui cela démontre si besoin était que l’effectif de Roberto De Zerbi n’est pas encore dans sa version finale.

L'OM vers les 10 recrues ?!

Ludovic Blas offre les 3 premiers points de la saison au @staderennais ! 🔴⚫️#SRFCOM pic.twitter.com/XGqKUw4j6e — L1+ (@ligue1plus) August 15, 2025

Le directeur sportif de l’OM a ainsi livré ses préconisations pour la fin du mercato. L’idée est forcément de faire venir un défenseur central, en la personne de Joel Ordonez, mais aussi potentiellement trois autres joueurs. « Il reste un ou deux postes qu’on espère renforcer pour donner plus de solutions au coach pour affronter ce calendrier infernal. Un arrière gauche, peut-être un central… on réfléchit aussi au milieu mais on n’a pas un budget illimité, on surveille les opportunités de marché », a livré Mehdi Benatia sur Ligue 1+, avant de confier que le nombre de nouveaux arrivants pourrait aller jusqu’à « 3 à 4 ». De quoi aller chercher la dizaine de recrues sur ce mercato, et affronter ce calendrier qui semble faire si peur aux Marseillais.

En tout cas, malgré un mercato pour le moment ambitieux, l’OM s’est pris les pieds dans le tapis à Rennes, et la direction compte visiblement encore mieux armer Roberto De Zerbi pour éviter que cela se transforme en début de saison compliqué, alors que la Ligue des Champions n’a pas encore débuté.