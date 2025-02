SCO-OM ‍: Ismaël Bennacer choque la Ligue 1

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a déroulé à Angers, et Ismaël Bennacer, pour sa première apparition sous le maillot marseillais a fait forte impression.

Recruté cette semaine et aussitôt titulaire ce dimanche, Ismaël Bennacer est arrivée avec l’image d’un garçon fragile, incapable d’enchainer les matchs et qui pourrait être en difficulté dans la Ligue 1, un championnat plutôt rugueux. Cela n’a pas empêché Roberto De Zerbi de profiter de l’absence de Valentin Rongier pour mettre l’Algérien directement dans le 11 de départ de l'OM ce dimanche soir à Angers. S’il n’avait clairement qu’une heure dans les jambes, il en a pleinement profité pour montrer toute l’étendue de son talent. Après une première passe offensive ratée, le joueur prêté par le Milan AC a trouvé son rythme pour distiller de nombreuses bonnes offrandes, casser les lignes adversaires et montrer qu’il était capable de jouer comme si ce n’était clairement pas son premier match sous le maillot de l’OM. De quoi bluffer les observateurs de cette rencontre.

« Si son corps le laisse tranquille... »

📊 Ismaël Bennacer a réussi 50 passes depuis le début de la rencontre, soit 3 de plus que toute l’équipe d’Angers. 😳 pic.twitter.com/qkPatL34gW — Vibes Foot (@VibesFoot) February 9, 2025

Au final, plus aucune passe n'a été manquée et Bennacer a été la plaque tournante de l'OM. « Le match d’Ismael Bennacer est exceptionnel. J’ai l’impression qu’il est a l’OM depuis 6 ans. Si son corps le laisse tranquille, le recrue de fou que tu viens de faire à l’échelle de la L1 », confie ainsi Walid Acherchour, pour qui le Fennec est en train de marquer des gros points en vue de la deuxième partie de saison de l’OM.