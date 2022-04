Sampaoli promet une belle vente à l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

A l’heure où l’OM a besoin de vendre des joueurs pour équilibrer des comptes qui sont dans un état délicat, les départs bien rémunérés ne s’annoncent pas si nombreux que ça l’été prochain.

Tout d’abord parce que Pablo Longoria va avoir beaucoup de joueurs fraichement achetés dans son effectif, et en plus parce que les éléments qui font rêver en Europe ne sont pas si nombreux. Il y a toutefois un joueur qui pourrait remplir les caisses et représenter une très bonne affaire pour l'OM : Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais, qui s’est qualifié pour la Coupe du monde cette semaine, avait déjà été poussé dehors cet hiver. En raison de son temps de jeu en baisse, l’OM l’avait proposé à plusieurs clubs, notamment en Turquie, avait révélé RMC. Pour un joueur qui n’a quasiment rien coûté, l’opportunité de faire une belle opération est réelle. Il faudra pour cela qu’il retrouve du temps de jeu et se montre à son avantage, ce qui pourrait être possible très rapidement en l’absence d’Arkadiusz Milik.

Bamba Dieng, Sampaoli annonce du beau monde dessus

Drôle de joueur que ce Bamba Dieng 🇸🇳 ! 2 séances de tirs aux buts en moins de 2 mois, une pour gagner une CAN et une autre pour qualifier son pays pour la Coupe du Monde et … il y va deux fois et marque les deux fois ! Chapeau 💙👏 pic.twitter.com/gezculguqt — Massilia1978  (@massilia1978) March 29, 2022

Un scénario envisagé par Jorge Sampaoli, qui voit de toute façon Bamba Dieng aller très loin, et surtout être très bien vendu prochainement par l’OM. « Bamba est un bon joueur, qui peut opérer comme ailier, seconde pointe, avant-centre, des postes où il y a de la concurrence. Je place beaucoup de confiance en lui. On espère qu'il sera important pour nous. On a demandé à ce qu’il ne soit pas vendu en janvier et il sera très convoité lors des prochains mercatos. C’est un grand potentiel pour le futur », a livré l’entraineur argentin, persuadé que l’ancien joueur du Diambars FC peut représenter une belle vente. L’OM rêve d’en récupérer 6 à 8 millions d’euros pour le moment, même s’il faudra pour cela que le Sénégalais retrouve le chemin du but et de l’efficacité d’ici à la fin de la saison.