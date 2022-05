Sampaoli exige encore une énorme recrue à l'OM

À la lutte pour décrocher une place en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille pense déjà au mercato estival. Jorge Sampaoli, le coach marseillais, aurait un coup de coeur au Brésil. Mais il va falloir sortir le chéquier pour rafler la mise, un an après avoir dépensé gros pour Gerson.

Troisième de Ligue 1, l'OM pourrait tout gagner ou tout perdre samedi soir à l'occasion de la 38e journée. De la nature de la qualification européenne décrochée dépendra forcément une partie du recrutement cet été. Des arrivées, mais aussi des départs. Hélas pour le club des Bouches-du-Rhône, la pépite Boubacar Kamara, fraîchement appelée par Didier Deschamps en équipe de France devrait, selon toute vraisemblance, partir libre le 30 juin prochain. L'Atlético de Madrid serait à deux doigts de le faire signer. Dès lors, qui pour lui succéder au milieu de terrain ? Les Français Jordan Veretout et Etienne Capoue ont été évoqués. Mais c'est peut-être du côté du Brésil que tout va se jouer.

Diretor do São Paulo responde sobre Mailson e Max Walef.

Sampaoli quer mesmo Danilo, do Palmeiras?

Perito dá parecer sobre acusação de Edenílson.

O que falta pra Vidal virar jogador do Flamengo.

Liga, Raphinha e mais.https://t.co/bOoVF890TF

via @YouTube