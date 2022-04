Saliba à l’OM, la décision choc signée Arsenal !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Utilisé à 47 reprises par Jorge Sampaoli depuis le début de la saison, William Saliba est sans conteste le taulier de l’OM en défense.

Auteur d’une saison exceptionnelle, le défenseur de l’Olympique de Marseille est d’une régularité incroyable, ce qui a poussé Didier Deschamps à le sélectionner et à le faire jouer contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud lors des derniers matchs amicaux de l’Equipe de France. Prêté sans option d’achat par Arsenal, William Saliba est d’ores et déjà une priorité du mercato estival pour Pablo Longoria, qui aimerait offrir à Jorge Sampaoli le défenseur formé à l’ASSE en cas de qualification de l’OM en Ligue des Champions. Sur le papier, la tâche s’annonce rude car on imagine mal comment Arsenal pourrait laisser filer un tel joueur, lequel est en train de prouver à l’Europe du football qu’il est l’un des meilleurs joueurs de sa génération à son poste. Mais à la surprise, Arsenal pourrait accepter de laisser filer William Saliba à l’Olympique de Marseille de manière définitive selon les échos du site Football Insider.

Arsenal toujours pas fan de William Saliba ?

Le média croit savoir que selon une source interne à Arsenal, l’entraîneur londonien Mikel Arteta n’a aucunement l’intention d’offrir à William Saliba un rôle de titulaire chez les Gunners la saison prochaine. Et pour cause, l’entraîneur espagnol est satisfait des prestations de Ben White et de l’ancien défenseur lillois Gabriel, ce qui ne l’incite pas à rapatrier William Saliba pour en faire un titulaire indiscutable. Une superbe nouvelle pour l’Olympique de Marseille dans la mesure où William Saliba, qui se sent très bien à l’OM, ne souhaitera pas retourner à Arsenal pour y chauffer le banc des remplaçants. Un autre argument risque de jouer en faveur de Marseille lors du prochain mercato estival : la probable qualification de l’OM pour la Ligue des Champions. Actuellement deuxième de Ligue 1, l’équipe de Jorge Sampaoli a toutes les chances de décrocher un ticket directement qualificatif pour la C1 tandis que l’incertitude plane toujours à Arsenal, 4e mais qui ne compte que deux points d’avance sur Tottenham. Quoi qu’il en soit, qualification en Ligue des Champions ou pas, Arsenal ne semble toujours pas considérer William Saliba comme un potentiel titulaire. Et c’est la meilleure nouvelle que pouvait recevoir Pablo Longoria dans ce dossier qui pourrait se décanter en faveur de l’OM.