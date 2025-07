Rongier renvoyé à l'OM par les Ultras rennais

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le transfert éventuel de Valentin Rongier au Stade Rennais ne se passe pas dans la simplicité. Les membres du kop rennais refusent de voir le joueur de l'OM porter le maillot du club breton suite à d'anciennes déclarations.

Ayant obtenu le droit de quitter l'effectif marseillais afin de préparer son transfert au Stade Rennais, Valentin Rongier sait qu'il ne sera pas accueilli comme le Messie en Bretagne. Depuis que l'on sait que les dirigeants rennais négocient avec leurs homologues marseillais pour la venue de l'ancien joueur du FC Nantes, la colère gronde au-dessus du Roazhon Park. Motif de cette révolte, les propos tenus par Valentin Rongier à l'encontre du Stade Rennais lorsqu'il portait le maillot des Canaris. Et ce lundi, alors que l'opération est en cours de finalisation entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, le Roazhon Celtoc Kop, principale association de supporters rennais, monte au créneau afin de demander aux responsables de leur club de renoncer à la venue de Valentin Rongier.

Rongier n'est pas le renfort souhaité par les fans rennais

Dans un communiqué, les Ultras du Stade Rennais font part de leur colère face à cette possible signature du joueur de l'OM. « C'est avec une certaine stupeur que nous avons appris le probable recrutement de Valentin Rongier au sein de l'effectif du Stade Rennais. Nul besoin de rappeler aux supporters Rouge et Noir l'aversion affichée de ce joueur envers notre club. Entre ses piques enfantines sur les réseaux sociaux et ses déclarations dans les médias - dans lesquelles il affirmait ne « jamais pouvoir signer au Stade Rennais » car il représente son club « ennemi » et jurait de « rester Nantais à jamais » - Valentin Rongier n'a, à nos yeux, aucune légitimité pour porter nos couleurs.

Au-delà du joueur, c'est la direction du club que nous pointons du doigt. Comment ne pas souligner l'hypocrisie flagrante de ceux qui, il y a quelques semaines encore, organisaient un week-end autour de « l'identité Rouge et Noir » ... pour aujourd'hui envisager l'arrivée d'un joueur qui incarne tout le contraire ? En matière d'identité, de cohérence et de respect du peuple Rouge et Noir, nous attendons mieux. Ce recrutement serait pour nous un affront s'il aboutit et nous ne pourrons l'accepter », prévient le Roazhon Celtic Park.