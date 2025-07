Quand Rongier jurait de ne pas jamais signer à Rennes

Dans : Rennes.

Par Nathan Hanini

Le mercato bat son plein en Ligue 1. L’Olympique de Marseille reste très actif depuis le début de la période estivale. Ce dimanche, le club a trouvé un accord avec le Stade Rennais pour les transferts de Valentin Rongier et Quentin Merlin, deux anciens nantais. Des propos ressurgissent depuis quelques heures.

L’Olympique de Marseille semble trouver une porte de sortie à deux de ses éléments. Le club de la cité phocéenne a trouvé un accord avec le Stade Rennais pour le transfert de Valentin Rongier. Mais également celui de Quentin Merlin. Les Bretons vont débourser 22,5 millions d’euros pour s’offrir les deux joueurs. Quelques heures après les annonces de la presse sur l’accord, des anciennes déclarations ressurgissent. Les deux joueurs sont passés par le FC Nantes et vont signer chez l’ennemi des Canaris. Un maillot que Valentin Rongier ne pensait jamais porter.

Rongier ne voulait pas porter le maillot rennais

Va être bien accueilli décidément par les supporters rennais lui. « Je ne pourrai jamais signer au Stade Rennais ». « C’est un club ennemi ». Les mots forts. #FCNantes pic.twitter.com/PKnG6yBDW9 — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) July 20, 2025

Pour cela il faut remonter à la saison 2017/2018. La semaine avant un derby, le milieu de terrain du FC Nantes à l’époque donne une interview à Ouest France pour évoquer la rivalité entre les deux entités. Lorsque la question d’une éventuelle signature à Rennes est évoquée, la réponse est sans équivoque. « Comme je suis Nantais depuis que je suis petit, c'est forcément un club que je vois comme ennemi […] C'est un club qui ne m'attire pas du tout. Et ce n'est pas comme si j'étais ici de passage. C'est ma dix-huitième saison, j'ai le club en moi. Je ne pourrais pas aller là-bas. Je ne sais pas non plus si je serais le bienvenu, » avait-il expliqué. Un contexte bien différent à l’époque. Quelques années après, de l’eau a coulé sous les ponts. Le milieu de terrain de 30 ans s’apprête donc à rejoindre le Roazhon Park. Le retour à la Beaujoire risque d’être suivi même si ce n'est pas le premier à faire le chemin entre les deux clubs, Ludovic Blas et Mathis Albine l'ont fait récemment, et des joueurs comme Sylvain Armand et Olivier Monterrubio il y a plus longtemps.