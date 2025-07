Rongier et Merlin à Rennes, l'OM accepte

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En discussions pour le latéral gauche Quentin Merlin, le Stade Rennais négocie également avec l’Olympique de Marseille en ce qui concerne Valentin Rongier. Le milieu de terrain n’est pas non plus retenu après son refus de prolonger aux conditions proposées.

L’Olympique de Marseille et le Stade Rennais sont étroitement liés cet été. Leurs relations ont commencé par un échec en début de mercato, lorsque les deux parties n’avaient pas réussi à s’entendre pour Ismaël Koné. Suite à son prêt du côté du Roazhon Park, le milieu de terrain avait les faveurs du coach Habib Beye mais l’option d’achat à 14 millions d’euros avait représenté un obstacle. Cela n’a pas empêché les Rouge et Noir de recontacter les Marseillais pour d’autres dossiers.

Les quotidiens L’Equipe et La Provence l’ont confirmé vendredi, Rennes négocie le transfert de Quentin Merlin. L’Olympique de Marseille ne retient pas son latéral gauche susceptible de rapporter gros, pas plus que Valentin Rongier. Déjà intéressé par le passé, le club breton est revenu à la charge. Le site du Parisien décrit le milieu de terrain comme une opportunité pour les Rennais après son désaccord avec la direction. Ces derniers mois, l’ancien joueur du FC Nantes discutait d’une prolongation avec ses supérieurs. Mais le cadre sous contrat jusqu’en 2026 a refusé l’offre transmise, lui qui réclamait un salaire proche de celui d’Ismaël Bennacer, prêté par le Milan AC l’hiver dernier.

De la concurrence pour Rennes

Entré dans la dernière année de son bail, Valentin Rongier se retrouve donc poussé vers la sortie. La source précise que d’autres formations s’intéressent au milieu défensif. On parlait récemment d’un intérêt de l’entraîneur de la Juventus Turin Igor Tudor, non suivi par ses dirigeants sur cette piste. Encore une bonne nouvelle pour le Stade Rennais qui semble idéalement placé pour réaliser une double opération intéressante avec l’Olympique de Marseille. Le club phocéen est en tout cas ouvert à ces deux départs et aussi bien Rongier que Merlin semblent emballés par la destination rennaise. Il n'y a plus qu'à trouver un accord financier pour finaliser cette double opération.