Riechedly Bazoer à l'OM, Longoria a une idée derrière la tête

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a ciblé un joueur en fin de contrat, Riechedly Bazoer. L'idée serait de relancer le défenseur central formé à l'Ajax, et qui fut un temps international néerlandais.

Toujours à la recherche des opportunités qui permettraient de recruter sans se ruiner, Pablo Longoria cible en priorité les joueurs en fin de contrat. Cela tombe bien, ils sont de plus en plus nombreux à faire évoluer leur carrière de cette façon, en allant au bout de leur contrat pour obtenir une belle prime et un meilleur salaire ailleurs. C’est le cas de Riechedly Bazoer, un défenseur central que Pablo Longoria a repéré, souligne le journaliste italien Fabrizio Romano. La direction olympienne est déjà entrée en contact avec le Néerlandais, qui sort d’une saison solide avec le Vitesse Arnheim. A 25 ans, Bazoer est donc à un tournant de sa carrière, lui qui était prometteur lors de sa formation au PSV Eindhoven puis à l’Ajax Amsterdam avant d’être vendu 12 ME à Wolfsburg en 2017. Depuis, le défenseur central a perdu le fil de sa carrière, passant par Porto avant de revenir aux Pays-Bas.

6 ans que les Pays-Bas le zappent

Olympique Marseille are in talks with Riechedly Bazoer agents to discuss possible free move, not fully agreed yet. ⚪️🔵 #OM



He’s an option in the list as Bazoer is available on a free transfer; but not the only name considered. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2022

Son dernier transfert pour Arnheim n’avait coûté que 1,5 ME, preuve que le joueur n’a plus la même cote qu’à ses débuts. Riechedly Bazoer, qui peut également jouer au milieu de terrain, n’a plus été convoqué par la sélection néerlandaise depuis six ans, ce qui souligne que sa meilleure période est lointaine. Mais visiblement, Pablo Longoria a l’ambition de relancer le Néerlandais et est donc entré en contact pour lui vendre le projet marseillais. L’OM a déjà recruté Samuel Gigot, arrivé libre du Spartak Moscou, afin de remplacer William Saliba. Mais le club provençal cherche visiblement encore une tour de contrôle et regarde du côté du défenseur du Vitesse Arnheim. A noter que Fabrizio Romano souligne que l’OM a également d’autres joueurs dans le viseur pour ce poste, Pablo Longoria adorant avoir plusieurs dossiers en cours afin de bondir sur la bonne occasion quand elle se présente.