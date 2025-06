Rennes alerte l'OM, le prix grimpe pour Truffert

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le dossier Adrien Truffert s'emballe, et Rennes a refusé une première offre venue d'Angleterre. Si l'OM veut le capitaine breton, c'est maintenant que cela se joue.

Capitaine du Stade Rennais, Adrien Truffert estime avoir fait le tour de la question au sein du club breton. La dernière saison difficile met les « Rouge et Noir » très loin de l’Europe, lui qui avait goûté la Ligue des Champions à ses débuts dans le monde professionnel en 2020. Mais depuis, le Stade Rennais est en chute libre et son contrat s’arrête en juin 2026. L’heure d’une vente est donc venue et l’OM s’intéresse à lui en vue d’un remplacement de Quentin Merlin, qui n’a pas donné satisfaction à Roberto De Zerbi. Mais le club provençal prend du retard, car Ouest-France révèle que Bournemouth fait le pressing pour faire venir l’ancien international espoirs français. Une première offre de la part du club anglais a été effectuée, mais celle-ci a été refusée car elle n’atteignait pas les 20 millions d’euros demandés par Rennes. Les Cherries pourraient rapidement passer à l’action avec une seconde proposition, même si l’heure est à la réflexion pour l’une des équipes surprises de la Premier League, qui va effectuer de très belles ventes cet été et aura donc des moyens importants sur le plan financier.

Truffert ne veut pas prolonger, ça sent le départ

📂📸 𝐿𝑒 𝑃𝑒𝑢𝑝𝑙𝑒 𝐵𝑙𝑒𝑢&𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐, 𝑠𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 𝟸𝟺-𝟸𝟻 💙🤍 pic.twitter.com/QGyvTdTSAi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 2, 2025

Seule certitude, Truffert a refusé toute idée de prolonger dans son club formateur, et se prépare donc à partir. L’OM espérait pouvoir intégrer Ismaël Koné dans un éventuel échange pour faire baisser le prix, mais la formation d’Habib Beye est plus dans l’optique de séparer les dossiers, histoire de rentabiliser au maximum le départ de son arrière gauche. Et de voir ensuite s’il existe plus tard une fenêtre de tir pour récupérer le Canadien prêté cette saison au Roazhon Park.