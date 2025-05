Reims en Ligue 2, un énorme coup pour l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Reims a pris l'ascenseur pour la Ligue 2 ce jeudi soir, et l'OM s'est vu rappeler son intérêt pour un joueur champenois qui risque d'être très demandé cet été, surtout avec un prix revu à la baisse désormais.

La descente de Reims est une réelle surprise cette saison, sachant que les Champenois ont longtemps stagné dans le ventre mou avant de craquer sur la fin. Et la défaite à domicile face à Metz sur le score de 3-1 après un nul encourageant (1-1) à l’aller, a sonné toute une ville qui s’était clairement habituée aux affiches de Ligue 1. Une semaine après sa finale perdue en Coupe de France, Reims est rayé de la carte de l’élite et cela va forcément avoir des conséquences terribles pour le club. Au niveau du mercato, tous les joueurs qui ont provoqué un gros investissement financier vont être vendus pour limiter la casse, et reconstruire sur des bases solides.

De Zerbi craque pour ce joueur de Reims

Après 7 saisons consécutives dans l’élite du football français, le Stade de Reims évoluera en Ligue 2 BKT la saison prochaine.



La déception est grande, la peine immense et la déconvenue bien réelle. De ces sentiments et des bilans qui seront tirés de cet échec doit naitre une… pic.twitter.com/enQW1Ir16M — Stade de Reims (@StadeDeReims) May 29, 2025

Une situation qui ne laisse pas insensible l’OM, notamment à propos d’un joueur : Keito Nakamura. L’ailier japonais est arrivé en 2023 en provenance de LASK en Autriche, et il s’est depuis imposé comme une valeur sure, avec encore 12 buts inscrits cette saison. Roberto De Zerbi l’avait même mis dans son viseur cet hiver, quand il n’était pas satisfait des performances offensives de ses joueurs, et notamment au poste d’ailier gauche où Jonathan Rowe a été trop irrégulier. Dès la fin du match de barrage de ce jeudi soir, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont été invités par les supporters de l’OM à ne pas manquer une possible bonne affaire. Le mercato est sans pitié et forcément avec cette descente en Ligue 2, Reims ne sera pas en position de force pour négocier sur certains dossiers.

Voir un joueur efficace, très actif, capable de sortir du banc et le tout à un prix raisonnable aurait du sens pour l’OM en vue de la saison prochaine. Surtout s’il s’agit d’un joueur comme Keito Nakamura, que Roberto De Zerbi apprécie après l’avoir découvert cette saison.