Rabiot reste à l’OM, sa mère a tranché

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A quatre jours de la fin du mercato, Adrien Rabiot est toujours un joueur de l’OM et la situation pourrait rester figée jusqu’à la fin du mercato. C’est en tout cas la volonté affichée par son entourage.

Près de deux semaines après sa mise à l’écart en raison de la bagarre dans le vestiaire de l’OM à Rennes avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot n’a toujours pas trouvé de nouveau club. L’AC Milan a tenté sa chance en offrant au joueur de 29 ans un contrat de deux ans avec un salaire à plus de 5 millions d’euros annuels, mais le club lombard a été éconduit par l’entourage du vice-champion du monde. Et pour cause, la Gazzetta dello Sport révèle dans son édition du joueur que Véronique Rabiot souhaite que son fils reste à l’Olympique de Marseille, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026.

Gazzetta : Véronique #Rabiot souhaite que son fils reste à l’#OM. Milan a eu un contact direct avec entourage pour proposer un contrat de deux ans (au moins) à 5-6M… sans succès. Les dirigeants marseillais attendent des excuses officielles, de préférence par écrit 🗞️ pic.twitter.com/ldA9mU4bEt — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 28, 2025

Une information qui risque de surprendre quand on se souvient des propos forts de la mère du joueur olympien à l’encontre de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia ou encore Pablo Longoria ces derniers jours. Malgré des déclarations incendiaires, Véronique Rabiot estime que l’OM est sans doute le meilleur endroit pour Adrien Rabiot sur le plan sportif la saison prochaine, avec une Ligue des Champions à disputer avant de pouvoir partir libre s’il le souhaite dans un an. Un scénario qui pourrait convenir à Roberto De Zerbi, lequel a ouvert la porte à une réintégration de l’ancien joueur du PSG et de la Juventus Turin après la victoire contre le Paris FC au Vélodrome samedi (5-2).

L'OM attend toujours les excuses de Rabiot

Mais selon le journal italien, les dirigeants de l’Olympique de Marseille attendent toujours des excuses officielles de la part du joueur et de son entourage, de préférence par écrit. Tant qu’Adrien Rabiot n’a pas transmis les excuses demandées par le club, il est peu probable de le voir réintégrer le groupe professionnel alors qu’il continue pour l’instant de s’entraîner à part. Reste maintenant à voir si la situation évoluera d’ici à dimanche soir, avec le déplacement périlleux de l’OM sur la pelouse du leader lyonnais lors de la 3e journée de Ligue 1. La tendance n’est en tout cas plus à un départ pour Adrien Rabiot malgré l’intérêt de l’AC Milan et de certains clubs anglais.