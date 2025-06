Rabiot refuse plusieurs offres et ne bougera pas de l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Adrien Rabiot avait jeté le doute, mais il l'a levé au début de ses vacances. Il ne quittera pas l'OM cet été malgré plusieurs offres.

Grosse recrue de l'OM l’été dernier, Adrien Rabiot n’avait signé que pour un an ferme, gardant ses options ouvertes avec une clause de départ en cas de mauvais résultats ou d’envie d’ailleurs. Le milieu de terrain a réellement étudié plusieurs pistes ces dernières semaines. Le Milan AC dont l’entraineur Max Allegri l’apprécie beaucoup et réciproquement. Mais aussi d’autres touches en Europe qui ont clairement fait hésiter l’international français. Néanmoins, conscient que les dirigeants de l’OM allaient encore faire de gros efforts pour se renforcer cet été et préparer une équipe compétitive en Europe, Adrien Rabiot a finalement décidé qu’il ne changerait pas de club cet été. C’est ce qu’annonce Gianluca Di Marzio, pour qui l’ancien joueur du PSG a informé ses prétendants que sa décision était prise et qu’il jouerait cette saison sous le maillot de l’OM.

Les supporters de l'OM soulagés

Une nouvelle qui ravira les fans marseillais, qui n’étaient pas forcément inquiets concernant l’avenir de leur joueur, mais ils avaient aussi bien vu qu’il avait assuré ses arrières en se préparant une sortie en cas de besoin. Ce ne sera pas nécessaire et celui qui a été un des meilleurs joueurs de l’OM cette saison va poursuivre l’aventure en allant au bout de son contrat, prévu pour juin 2026. « J’ai fait une grande saison. Choisir l'OM alors que le club ne s'était pas qualifié en Ligue des champions n'était pas évident », avait notamment lâché Rabiot à la Gazzetta dello Sport au début du mois de juin, ce qui avait semé le doute. Le doute est levé et le Duc sera de nouveau au Vélodrome cette saison.