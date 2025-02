Rabiot prêt à plaquer l'OM dès cet été ‍!

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Véritable leader de l’Olympique de Marseille, quelques mois seulement après son arrivée au club de la Canebière, Adrien Rabiot se projette déjà sur la saison prochaine. Disposé à rester à l’OM, il pose toutefois une condition importante.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille frappait un grand coup en s’adjugeant les services d’Adrien Rabiot, libre de tout contrat. S'il avait face à lui de nombreuses offres lucratives et plus prestigieuses, l’ancien milieu de terrain de la Juventus prenait finalement la décision de revenir en Ligue 1 sous une bannière bien différente de celle de son club formateur. Quelques mois plus tard, on ne peut pas dire que le Duc regrette son choix. Élément indéboulonnable de la formation de Roberto De Zerbi, lequel l’a même reconverti en un milieu de terrain plus proche du but, Adrien Rabiot s’épanouit pleinement sur la Canebière. Sous contrat jusqu’en juin 2026, il va toutefois déjà devoir prendre une décision importante à la fin de la saison. L’issue du championnat va d’ailleurs dessiner son avenir.

Rabiot veut continuer à l'OM, si et seulement si

Adrien Rabiot se plait à Marseille, ce n’est désormais plus un secret. Le milieu de terrain français se voit même continuer l’aventure la saison prochaine. Mais pas à n’importe quelle condition. Comme l’indique RMC Sport, son rêve, aujourd’hui, est de découvrir la Ligue des champions sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. L’ambiance volcanique du Vélodrome lors des soirées européennes est un argument de poids, et on l’entend. Dans le cas contraire, un départ ne sera pas à écarter car l'ancien du PSG se voit mal faire deux ans de suite sans Ligue des Champions.

Une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes à l’issue de la saison lui permettrait surtout de s’inscrire dans une continuité dont il a besoin pour espérer participer à la Coupe du monde 2026 avec l’Équipe de France. Quant à l’OM, on espère en interne que le fait d’avoir un joueur de la trempe de Rabiot, convaincu par le projet, dans l’effectif, permettra d’attirer d’autres grands noms du football mondial l’été prochain.