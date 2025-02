Ce n’est pas l’OM de Tapie, mais…

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Même sans Coupe d'Europe, l'OM est pris au sérieux sur le marché des transferts, où les gros coups se multiplient. De quoi faire revivre les grandes heures du club ?

Le recrutement de l’Olympique de Marseille force le respect lors de cette saison 2024-2025. Après Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot, le club provençal a poursuivi ses achats impressionnants cet hiver avec Luiz Felipe, Amine Gouiri et Ismaël Bennacer notamment. Pas mal pour un mercato dit d’ajustement en ce début d’année, et qui va permettre à Roberto De Zerbi d’avoir du choix de gala pour ses futures compositions d’équipe. La venue de l’international algérien a même surpris Nabil Djellit, le chroniqueur de La Chaine L’Equipe qui n’en revient pas de voir l’OM aller chercher des joueurs d’un tel pedigree. A 27 ans, Bennacer a eu un parcours chaotique, d’Arsenal à Tours et d’Empoli au Milan AC, mais aller chercher un joueur avec un tel talent bluffe totalement le journaliste, comme il l’a confié sur Massilia Zone.

Bennacer, Manchester City le voulait

Plus déterminé que jamais 👊🏼 pic.twitter.com/sf1OQsddTp — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) February 6, 2025

« Je me souviens très bien que son nom circulait du côté de Manchester City et de clubs de ce niveau-là. C’est un petit miracle de le récupérer dans cet OM. Je ne dis pas que l’OM n’est pas un grand club, mais ce n’est pas l’OM des années 90 qui achetait les meilleurs joueurs de la planète tout simplement. Et puis sans coupe d’Europe, pour l’OM, c’est vraiment une très très belle opportunité. J’ai hâte de le voir. Évidement, la question, elle se pose sur son état physique. Il avait été le meilleur récupérateur de la Ligue des champions, il y a quelques saisons. Il avait été fantastique avec l’AC Milan », a souligné Nabil Djellit, pour qui le pari vaut vraiment le coup d’être tenté. Et démontre surtout l’énorme attractivité de l’OM, qui ne se refuse aucun coup et n’a pas hésité à tenter sa chance pour Endrick ou Pogba récemment, sans démériter sur plusieurs gros dossiers. Même si Mehdi Benatia s’est plaint récemment dans L’Equipe de ne pas avoir l’enveloppe mercato de Manchester City pour recruter, l’OM joue clairement dans la cour des sérieuses équipes européennes ces derniers mois en ce qui concerne le mercato.