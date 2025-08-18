OM ‍: Rowe viré d'urgence après son clash avec Rabiot

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le divorce est consommé entre l’OM et Jonathan Rowe après le clash entre l’ailier anglais et Adrien Rabiot dans le vestiaire à Rennes. L’AS Roma est à l’affût et fait désormais de l’attaquant de 22 ans sa priorité.

Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque marseillaise à Rennes vendredi soir, Jonathan Rowe n’a pas été plus inspiré que ses coéquipiers. Au cours d’une soirée où peu de joueurs de l’OM ont brillé, l’ancien ailier de Norwich City n’a pas fait exception. Disputait-il son ultime match sous les couleurs marseillaises ? Ce scénario ne peut être exclu car l’après-match a été très animé pour Jonathan Rowe, lequel s’est accroché avec Adrien Rabiot, les deux hommes ayant été proches d’en venir aux mains.

Rowe et l'OM, le divorce est consommé

Un clash qui sonne certainement la fin de l’aventure de Rowe à l’OM, l’ailier anglais étant déjà sur le départ ces derniers jours. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’AS Roma n’a en tout cas pas raté une miette de ce feuilleton. Le journal aux pages roses, qui explique que Jadon Sancho hésite à rejoindre la Roma, ajoute que le club de la Louve fait désormais de l’attaquant de l’Olympique de Marseille « sa priorité » pour renforcer son secteur offensif.

Le média nous apprend par ailleurs que Pablo Longoria valorise Jonathan Rowe à 20 millions d’euros et que son départ est acté après son embrouille avec Adrien Rabiot à Rennes. Le dossier pourrait se décanter assez rapidement d’autant que d’autres clubs sont intéressés par le récent vainqueur de l’Euro Espoirs, à l’instar de Rennes ou encore de l’Atalanta Bergame et de certains clubs anglais. Avec le départ potentiel de Jonathan Rowe, l’OM devrait avoir ensuite plus de latitude financière pour accélérer sur les dossiers Joel Ordonez (Bruges), Ismaël Bennacer (AC Milan) ou encore Edon Zhegrova (Lille). Il reste deux semaines aux dirigeants de l’Olympique de Marseille pour effectuer les ajustements nécessaires au sein de leur effectif d’ici la fin du mercato.