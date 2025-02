Rabiot à l'OM, le mariage se prolonge ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Lié à l’OM jusqu’en juin 2026, Adrien Rabiot n’a aucune envie de quitter le club marseillais à la fin de la saison. Sauf tremblement de terre, l’international français sera donc toujours en Provence l’an prochain.

En septembre dernier, Medhi Benatia a réalisé un très gros coup sur le marché des transferts en s’attachant les services d’Adrien Rabiot, alors libre de tout contrat. Une superbe opération pour l’OM, qui a récupéré un joueur à forte expérience pour une bouchée de pain. L’international tricolore s’est engagé pour seulement deux ans et par conséquent, la question de son avenir va se poser dès l’été prochain. Mais pour Mathieu Grégoire, spécialiste de l’Olympique de Marseille pour le journal L’Equipe, il n’y a quasiment aucune chance de voir l’ancien joueur de la Juventus Turin faire ses valises lors du prochain mercato.

Sauf si l’OM ne se qualifie pas en Ligue des Champions, ce qui est désormais peu probable au vu de l’avance sur le quatrième, Adrien Rabiot devrait honorer sa deuxième année de contrat en Provence. « L’idée qui a été vendue à la mère de Rabiot, c’est pendant un ou deux ans vous allez prendre du plaisir. Et il prend du plaisir. Et quand il dit qu’il veut rester à l’OM la saison prochaine, il est 100 % sincère » a glissé le journaliste de L’Equipe au sujet du milieu de terrain formé au PSG avant de poursuivre.

Adrien Rabiot veut rester à l'OM

« On se rapproche dans l’esprit De Zerbi d’un joueur total. Ça me fait rappeler la saison 2017/2018 où les jeunes appréciaient les joueurs frissons comme Payet et Thauvin et les puristes qui appréciaient Luis Gustavo. Avec Rabiot, c’est pareil cette saison » a-t-il ajouté sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe. Les supporters et les dirigeants de l’OM peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles. L’ancien Turinois sera toujours de la partie l’an prochain, la question est maintenant de savoir si Pablo Longoria et Medhi Benatia vont tenter de prolonger son contrat afin d’éviter un départ pour zéro euro en juin 2026. Une tâche qui promet d'être difficile quand on sait que Rabiot a toujours quitté ses précédents clubs en tant que joueur libre depuis le début de sa carrière.