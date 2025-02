OM ‍: Adrien Rabiot, c'est la terreur

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Adrien Rabiot a surpris tout le monde en signant à l'Olympique de Marseille en septembre dernier. Mais le milieu de terrain international tricolore avait d'autres surprises pour son club en devenant la terreur des airs.

Cela a été l'un des coups de tonnerre de l'été dernier, alors qu'il était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a décidé au mois de septembre d'accepter l'offre de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Lui, l'ancien joueur du PSG, s'est engagé avec le rival marseillais. Et même si l'OM ne tire plus dans la même catégorie que Paris, cela a forcément mis en rage les supporters parisiens. Cela n'a pas empêché Adrien Rabiot de prendre ses aises au Vélodrome, devenant même un des joueurs préférés des fans de l'Olympique de Marseille à qui il le rend bien. D'autant, que désormais, le milieu de terrain de 29 ans s'est soudainement transformé en buteur, puisqu'il a marqué cinq buts sous le maillot de l'OM. Une métamorphose qui fait le bonheur de Roberto De Zerbi, et qui n'est peut-être qu'un début. Car en plus, Adrien Rabiot est devenu le spécialiste des buts de la tête.

Adrien Rabiot, la terreur des corners

L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 pour la venue au club du milieu international français.



Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2024

Dans La Provence, un ancien joueur de l'Olympique de Marseille avoue que non seulement cette réussite d'Adrien Rabiot l'épate, mais qu'en plus, il devient un danger qui oblige les adversaires de l'OM à le surveiller de très près. « Il a plus de liberté que quand il était à Paris par exemple, il ne marquait pas aussi souvent de la tête (5 sur 24 buts avec le PSG, 8 sur 22 avec la Juventus Il n’y a pas tant d’Olympiens que ça à surveiller sur les corners : Leonardo Balerdi, un autre défenseur central qui monte. C’est devenu rare les très bons joueurs de tête donc les adversaires vont se dire que Rabiot est le principal danger et qu’il ne faut pas le lâcher », analyse Olivier Echouafni.

Et cela alors que l'OM va croiser samedi prochain l'AS Saint-Etienne contre qui Adrien Rabiot a marqué deux buts cette saison sous le maillot marseillais. Deux buts du pied comme le rappelle le quotidien régional, ce qui n'empêchera pas les défenseurs stéphanois d'avoir l'international français à l'oeil sur chaque corner.