Rabiot à l'AC Milan, la facture est lourde

Par Claude Dautel

A 48 heures de la fin du mercato, l'AC Milan a accéléré dans le dossier Adrien Rabiot ces dernières heures. Mais les Rossonerie doivent calculer le coût précis de cette opération avant de finaliser le transfert avec l'OM.

Tandis que ses coéquipiers se déplaceront dimanche à Lyon pour l'un des gros chocs de la saison de Ligue 1, Adrien Rabiot sera à Marseille dans l'attente d'un règlement de sa situation. Car ce lundi à 20h01, soit le milieu de terrain français sera réintégré pour jouer la saison avec l'OM jusqu'à la fin de son contrat, soit il sera parti dans un autre club. Pour l'instant, cela ne se bouscule pas pour faire signer l'ancien joueur du PSG et de la Juventus, seul l'AC Milan étudiant actuellement la venue de l'international tricolore. Ce samedi, le célébrissime journaliste italien Gianluca Di Marzio confirme que Véronique Rabiot discute avec les représentants du club italien. Mais, les négociations sont rudes et Milan doit encore connaître le coût total de l'opération avant de discuter avec l'Olympique de Marseille.

Des commissions onéreuses dans le dossier Rabiot

Selon notre confrère italien, le transfert d'Adrien Rabiot, estimé à 15 millions d'euros, va avoir un coût plus important pour l'AC Milan, et c'est pour cela que le dossier prend du temps. « Ces dernières heures, la direction des Rossoneri a intensifié les discussions pour tenter de comprendre la faisabilité réelle de l'opération, qui reste complexe, notamment d'un point de vue financier. Le club travaille en effet sur un audit approfondi des coûts globaux : non seulement l'indemnité de transfert du joueur, mais aussi les prétentions salariales du milieu de terrain français et les commissions à verser aux intermédiaires impliqués », explique Gianluca Di Marzio.

Quelques heures plus tôt, la Gazzetta dello Sport affirmait que l'AC Milan avait demandé à Adrien Rabiot de confirmer qu'il voulait un bon de sortie à ses dirigeants, les dirigeants du club lombard souhaitant avoir la certitude que le milieu de terrain voulait vraiment partir de l'Olympique de Marseille pour signer chez les Rossoneri. Milan craint en effet qu'au dernier moment le clan Rabiot fasse volte-face et décide de rester à l'OM.