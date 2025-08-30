OM ‍: Rabiot à Milan, un ultimatum posé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Roberto De Zerbi l'a confié avec le match OL-OM, il ne veut plus parler d'Adrien Rabiot, laissant Pablo Longorie et Medhi Benatia s'arranger avec le milieu de terrain français. En Italie, l'AC Milan est à bloc, d'autant que Véronique Rabiot a ouvert la porte.

Adrien Rabiot continue à s'entraîner à part au centre Robert Louis-Dreyfus, tandis que ses coéquipiers préparent le très important déplacement de dimanche à Lyon. Quinze jours après le chaos vécu à Rennes, l'OM laisse le milieu de terrain français sur la liste des transferts, même si Pablo Longoria est disposé à discuter avec les Rabiot. Mais ce samedi, à deux jours de la fin du mercato, la tendance est toujours à un départ de l'ancien joueur du PSG et de la Juventus. Et c'est toujours l'AC Milan qui tient la corde, et même plus que jamais à en croire Matteo Moretto, journaliste italien spécialiste du mercato, et la Gazzetta dello Sport.

Milan a du mal à négocier avec le clan Rabiot

Ce dernier a révélé à ses 450.000 followers que l'AC Milan était plus déterminé que jamais à faire venir Adrien Rabiot, dont Massimiliano Allegri, qui connaît bien le joueur français, est convaincu qu'il peut apporter un énorme plus aux Rossoneri. Cependant, et ce n'est une surprise pour personne, Matteo Moretto affirme que les négociations avec Véronique Rabiot sont exceptionnellement compliquées et que cela retarde d'autant plus un accord avec l'Olympique de Marseille, qui de son côté réclame 15 millions d'euros pour laisser partir Adrien Rabiot. « L'AC Milan va continuer à essayer de recruter Adrien Rabiot jusqu'à la toute fin du mercato. Cependant, les négociations avec l'entourage de Rabiot sont très difficiles », explique le journaliste. Difficiles, mais pas impossibles, puisque Véronique Rabiot a discuté avec les dirigeants milanais.

Adrien Rabiot doit demander son bon de sortie de l'OM

La Gazzetta dello Sport révèle que la mère et conseillère d'Adrien Rabiot a contacté l'AC Milan vendredi afin de discuter des conditions d'un possible transfert de son fils. Et des négociations sont encore prévues ce samedi entre le club lombard et le clan Rabiot. Mais, les Rossoneri ont demandé à ce qu'Adrien Rabiot demande personnellement dans les prochaines heures son bon de sortie à l'Olympique de Marseille. Les dirigeants milanais veulent avoir la certitude que le milieu de terrain veut partir de l'OM avant de contacter Pablo Longoria et Medhi Benatia, sentant qu'il y a encore un peu de flou dans le dossier.