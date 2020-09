PSG : Soumaré recale brutalement Paris au mercato

Dans : OM.

A la recherche d’un milieu défensif au mercato, le Paris Saint-Germain songe sérieusement à son ancien joueur, le Lillois Boubakary Soumaré.

La piste est d’autant plus intéressante pour le Paris SG que le champion de France en titre dispose d’un pourcentage à la revente de Soumaré au LOSC, ce qui signifie que son tarif est plus bas pour le PSG que pour les autres clubs européens. Activement lancé à la recherche d’un milieu défensif, Leonardo est intéressé par le profil du joueur, que Lille espère vendre entre 45 et 60 ME. Mais selon les informations obtenues par La Voix du Nord, il y a très peu de chances de voir Boubakary Soumaré revêtir de nouveau la tunique du Paris Saint-Germain dans les jours à venir.

Et pour cause, le média fait savoir que le joueur, extrêmement courtisé en Italie et en Premier League, souhaite signer dans un club dans lequel il pourra s’exprimer avec un temps de jeu conséquent, ce que Thomas Tuchel ne peut lui promettre avec des joueurs tels que Verratti, Gueye, Paredes ou encore Herrera et Draxler actuellement en place. Reste maintenant à savoir où Boubakary Soumaré parviendra-t-il à rebondir, alors que le quotidien nordiste confirme les intérêts de l’Inter Milan, de l’AC Milan et de Naples ainsi que de plusieurs candidats en Allemagne et en Angleterre. Quoi qu’il en soit, le PSG croise les doigts pour un gros transfert de Soumaré cet été afin de récupérer une somme d’argent importante grâce au pourcentage à la revente inclus dans le contrat du milieu de terrain des Dogues, titulaire dimanche soir à l’Orange Vélodrome contre l’Olympique de Marseille lors de la quatrième journée de Ligue 1.