PSG-OM : La VAR en mode négligence totale, la révélation choc

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé dans la douleur et au terme d’un match électrique sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-1).

Dominés du début à la fin de la partie, les hommes d’André Villas-Boas auraient néanmoins pu repartir de la capitale avec un score plus large en leur faveur. Et pour cause, Dario Benedetto s’est vu refuser un but au cœur de la seconde période, pour une position de hors-jeu totalement inexistante de Florian Thauvin. Les images étaient très claires, et montraient que l’attaquant de l’OM était sur la même ligne que le dernier défenseur du PSG. Plus surprenant encore que la non-validation du but, Jérôme Brisard ne semblait pas en contact avec François Letexier, responsable de l’assistance vidéo pour cette rencontre, et a rapidement relancé le jeu avec un coup-franc pour le Paris Saint-Germain.

En ce début de semaine, RMC dévoile les dessous de cette décision très surprenante. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Dario Benedetto, André Villas-Boas et les supporters de l’Olympique de Marseille risquent d’être révoltés par les révélations de la radio. « François Letexier, l’arbitre en charge du VAR, n’aurait pas suffisamment pris son temps après le positionnement des lignes du hors-jeu. Il se serait d’ailleurs rendu compte de son erreur quasiment dès la reprise du jeu. Trop tard pour rectifier du coup. Un gros couac qui aurait pu coûter très cher à l'OM » dévoile le média, pour qui c’est une simple négligence de la part de François Letexier qui a empêché l’Olympique de Marseille d’inscrire le but du break face au PSG dimanche soir au Parc des Princes. Toujours en quête de son premier but de la saison, Dario Benedetto peut l’avoir mauvaise.