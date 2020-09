PSG-OM : La VAR anti-OM écœure Jérôme Alonzo !

Dans : OM.

Dimanche soir, il y avait beaucoup à redire au niveau de l’arbitrage après la victoire de l’OM face au PSG au Parc des Princes (0-1).

Du côté des supporters parisiens, on estime que Florian Thauvin était peut-être hors-jeu sur le but de la victoire. Mais à côté de ça, Jérôme Brisard a refusé un but qui paraissait tout-à-fait valable de Dario Benedetto en seconde période, pour un hors-jeu imaginaire, selon les images diffusées à la télévision, de Florian Thauvin. Encore plus étrange, l’assistance vidéo à l’arbitrage n’a pas réellement semblé être utilisée pour juger cette action, ce qui a provoqué la colère noire d’André Villas-Boas. Et c’est bien normal selon Jérôme Alonzo, lequel a estimé dans les colonnes de L’Equipe qu’un match nul entre le PSG et l’OM aurait été un véritable scandale après une telle erreur d’arbitrage.

« Les Marseillais ont joué avec leurs armes et l'ont bien fait, en se montrant disciplinés, intelligents, rigoureux. Ils savaient qu'ils auraient trois cartouches maximum, ils en ont mis une et une deuxième qui a été annulée à tort. Si le match se termine à 1-1, c'est un véritable scandale pour l'OM. J'aimerais qu'une fois pour toutes, une personne de la famille des arbitres vienne expliquer concrètement l'idée d'utilisation du VAR. On nous dit que c'est pour éviter une erreur manifeste ; sur le but refusé à Benedetto (64e), c'est le cas, à l'image tu vois de suite qu'il n'y a pas hors-jeu » a jugé le consultant, pour qui le but de Dario Benedetto était bien évidemment valable, et aurait dû permettre à l’Olympique de Marseille de gérer la fin de match avec plus de sérénité. Cela n’a pas été le cas, et le match a été tendu jusqu’au bout avec notamment cinq expulsions dans le temps additionnel…