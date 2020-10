PSG-OM : Coup de théâtre dans l'affaire Neymar, Sakai brise le silence

Dans : OM.

Cette semaine, la commission de discipline de la LFP a donné sa délibération sur l’embrouille entre Neymar et Alvaro Gonzalez, intervenue lors du dernier Classique de la L1 entre le PSG et l’OM.

Au final, et sachant que la Ligue n’a pas reçu de preuves précises des supposées insultes racistes du défenseur espagnol en direction de l'attaquant brésilien, Neymar et Alvaro n’ont pas du tout été sanctionnés. Une affaire classée, comme celle entre Neymar et Hiroki Sakai. Tout simplement parce que ce dossier n’a jamais été ouvert, alors que la star du PSG aurait eu des propos racistes à l'encontre du latéral japonais. Ou pas, vu que le Brésilien n’a pas dépassé les bornes, selon Sakai lui-même.

« Les deux dernières semaines ont été difficiles, mais je suis heureux d'apprendre que les deux joueurs en question n'ont pas été punis cette fois. Personne ne m'a rien dit de discriminatoire. Avec Neymar, nous avons eu une petite dispute dans un match qui était soudainement devenu un peu électrique. Maintenant tout est fini, la seule chose importante est que Marseille a remporté le match. Dès la prochaine fois, je ferai à nouveau de mon mieux pour vous proposer un derby passionnant entre l’OM et le PSG », a expliqué Sakai sur Instagram. En brisant le silence avec sa version des faits, le joueur de 30 ans aide en tout cas à mettre fin à la dernière polémique entourant PSG-OM, et les révélations débordant d'imagination des médias espagnols. Désormais, tout le monde peut passer à autre chose, enfin !