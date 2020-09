PSG-OM : Benedetto sur le banc, le choix fort de Villas-Boas !

Dans : OM.

Vainqueur de Brest il y a deux semaines, l’OM souhaite enchaîner face à un PSG diminué ce dimanche soir au Parc des Princes.

Pour cette rencontre, André Villas-Boas dispose de la quasi-totalité de son effectif puisque seuls Morgan Sanson et Bouna Sarr manquent à l’appel. En attaque, le coach portugais dispose donc de toutes ses forces vives avec Thauvin, Payet, Benedetto, Germain, Aké ou encore Radonjic. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien coach du FC Porto prépare un véritable coup tactique pour cette rencontre face au Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel. En effet, RMC dévoile que Dario Benedetto va débuter le Classique sur le banc des remplaçants, comme André Villas-Boas vient de l’annoncer à ses joueurs après une séance vidéo et avant la traditionnelle sieste d’avant-match.

Lopez en attaque, l'énorme surprise

A en croire la radio, c’est Maxime Lopez qui va évoluer dans une position de faux numéro neuf, comme il l’avait fait avec bonheur contre Nîmes en match amical il y a une semaine. Utilisé dans cette position, le minot formé à l’OM avait marqué le premier but de la rencontre contre les Crocos (2-2). Il s’agit tout de même d’une énorme surprise, quand on sait que Villas-Boas répétait pas plus tard que vendredi que Dario Benedetto restait le choix n°1 en attaque et que l’Olympique de Marseille ne cherchait donc pas un buteur titulaire au mercato. Pour le reste de la composition, Pape Gueye va être préféré à Kevin Strootman afin de compenser l’absence sur blessure de Morgan Sanson. En défense, il existait un doute entre Alvaro et Leonardo Balerdi. Malgré son manque de rythme et son test positif au Covid-19 au cœur du mois d’août, l’Espagnol tient la corde et va débuter au côté de Duje Caleta-Car.

Le onze de l’OM face au PSG selon RMC : Mandanda - Sakaï, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, P.Gueye - Thauvin, Lopez, Payet.