Pour l’OM, Payet a une valeur inestimable

Par Eric Bethsy

Malgré le faible temps de jeu accordé par l’entraîneur Igor Tudor, Dimitri Payet garde un comportement exemplaire. Le capitaine de l’Olympique de Marseille reste un élément important dans le vestiaire. Un atout non négligeable pour les Olympiens.

Tous les remplaçants ne réagissent pas de la même manière à l’Olympique de Marseille. D’un côté, Mattéo Guendouzi vit mal sa situation et n’hésite pas à demander des explications à ses dirigeants. Et de l’autre, Dimitri Payet, lui aussi grand perdant suite au changement d’entraîneur l’été dernier, adopte un comportement irréprochable sous les ordres d'Igor Tudor. Le milieu offensif refuse de se plaindre et continue de jouer son rôle de capitaine dans le vestiaire.

Balerdi admire Payet

Un état d’esprit salué par son coéquipier Leonardo Balerdi, admiratif. « Il est très important pour nous, qu'il joue ou non, a commenté le défenseur central. Je le vois à l'entraînement, il bosse toujours à 100% même s'il ne joue pas. Parfois, on lui demande de défendre sur des duels, il n'a pas l'habitude de cet exercice, mais il donne tout. Le dernier match au Vélodrome (victoire 2-1 contre Auxerre dimanche) à la mi-temps, c'est lui qui a pris la parole pour nous dire de ne rien lâcher et de marquer alors qu'on se trouvait dans un moment difficile. »

🔵⚪️ L'@OM_Officiel fait plier Auxerre dans un dernier quart d'heure de folie ! #OMAJA pic.twitter.com/z39UJ9gRSb — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 30, 2023

« On l'a senti au dernier match mais aussi tout au long de la saison, a poursuivi l’Argentin. Avoir un joueur comme lui qui nous apporte ça, même s'il ne joue pas, ça n'a pas de prix. » Poussé vers la sortie par ses dirigeants, Dimitri Payet appréciera l’hommage. D’autant que son exemplarité n’a pas non plus échappé à Igor Tudor. L’entraîneur marseillais a également profité de son passage devant les médias ce jeudi pour lui rendre hommage.

« Tout le mérite lui revient. Au final, c’est le joueur qui décide de comment il se comporte, l’entraîneur peut montrer la voie à suivre à un joueur, mais c’est lui qui a tout fait. C'est un joueur intelligent et quelqu'un de bien, il a réussi à le démontrer. Je vais me répéter, je sais que c'est une saison difficile pour lui, mais il a très bien réagi », a félicité le technicien croate, ravi de constater que l’ancien cadre de Jorge Sampaoli accepte aussi bien sa rétrogradation.