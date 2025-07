Pour 10 ME, l'OM va soutenir Sassuolo

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Echec du dernier mercato estival, Ismaël Koné va rejoindre Sassuolo cette semaine. Le prêt se transformera en joli transfert uniquement si le club italien se maintient en Serie A.

Un nouveau départ se dessine du côté de l’Olympique de Marseille, mais il ne fera pas vraiment de vague. Malgré son recrutement de Watford pour 12,5 millions d’euros, Ismaël Koné n’a pas réussi à s’imposer du côté de l’OM, étant même pris en grippe par Roberto De Zerbi. Le Canadien a vite compris que ce serait compliqué pour lui et a tenté de se relancer en prêt à Rennes, où il a été plus performant. Pas suffisant pour que le club breton ne l’achète définitivement toutefois. Revenu à Marseille, le milieu de terrain d’origine ivoirienne se cherchait un nouveau point de chute et il l’a désormais trouvé. La Gazzetta dello Sport affirme que l’accord est scellé entre Sassuolo et l’OM pour le prêt d’Ismaël Koné. Ce prêt deviendra un transfert à une condition : celle de voir l’ancienne formation dirigée par Roberto De Zerbi se maintenir en Serie A.

L'OM va avoir un oeil sur Sassuolo cette saison

What a goal, Ismaël Koné 🚀🇨🇦 pic.twitter.com/U0dUiai0US — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 17, 2025

Si cela devait être le cas, alors l’OM récupèrerait 10 millions d’euros, afin de limiter la casse dans cette opération qui n’aura pas été réussite, mais qui évite tout de même au joueur de trainer à Marseille sans perspective d’évolution. L’international canadien de 23 ans a donc une chance de se relancer, lui qui avait été mis à l’essai à Bologne au début de sa carrière, et pourra donc désormais découvrir la Serie A. La visite médicale est planifiée pour cette semaine selon le journal sportif italien, avec une mise à disposition auprès de l’effectif de Fabio Grosso dès le week-end prochain. Du côté de l’OM, où l’intention est de se défaire définitivement de Koné, on suivra forcément de près les résultats de Sassuolo cette saison en Serie A, histoire de valider un transfert tout de même non négligeable.