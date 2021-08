Pol Lirola, la guerre OM-Fiorentina s'intensifie !

Dans : OM.

Jorge Sampaoli ne l'a pas caché après le nul contre Bordeaux, il souhaite que son effectif se muscle et la signature de Pol Lirola serait évidemment une bonne chose pour l'Olympique de Marseille. Mais la Fiorentina ne lâche rien face à Pablo Longoria.

Attendu depuis des semaines par les supporters de l’OM, qui régulièrement lancent le hashtag #FreeLirola, le retour du défenseur espagnol semblait se profiler très rapidement puisque ce week-end La Provence affirmait que le joueur de la Fiorentina avait quitté Florence pour rejoindre Marseille. Une décision qui semblait valider le fait que Pablo Longoria et son homologue du club italien étaient proches d’un accord total pour le transfert de celui qui avait été prêté à l’Olympique de Marseille la saison passée. Cependant, ce lundi, les médias transalpins sont nettement moins affirmatifs, même s’ils confirment que Pol Lirola était bien à Marseille ces derniers jours.

FiorentinaNews précise que Pol Lirola est déjà de retour à Florence où il doit reprendre l’entraînement ce lundi, et que son déplacement à Marseille était lié à des affaires personnelles. Le site spécialisé sur la Fiorentina affirme qu’effectivement le président de l’Olympique de Marseille se fait de plus en plus pressant, et que le prix du défenseur de 24 ans a été fixé à 12 millions d’euros par les deux clubs, mais Pablo Longoria ne peut toujours pas verser cette somme d’un seul coup. Le dirigeant phocéen négocie sur ce sujet, mais se heurte à la rigueur de la Viola. Et ce lundi, les supporters de la Fiorentina ont décidé de répondre au #FreeLirola en lançant le hashtag #PayLirola. Car pour les fans italiens, Pol Lirola peut partir sans aucun problème, mais l'OM doit juste payer son transfert, sans marchander, plutôt que de faire croire que le défenseur est retenu de force.