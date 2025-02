Pogba giflé en Italie, l’OM a le sourire aux lèvres

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM attend son heure pour sauter sur la possibilité de faire signer Paul Pogba. Le milieu de terrain cherche un point de chute en Italie, mais il a été brutalement rejeté.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia se sont exprimés durant ce mois de février sur la possibilité pour l’OM de recruter Paul Pogba. Les deux hommes forts du club provençal ont fait savoir qu’ils adoraient le milieu de terrain français, mais que pour le moment, l’idée n’était pas de déséquilibrer l’effectif, et de faire signer un joueur qui ne pouvait pas avoir un impact immédiat, en raison de sa suspension tenant jusqu’au mois de mars, mais aussi des incertitudes sur son état de forme.

La porte est donc ouverte pour les clubs européens qui souhaitent s’offrir La Pioche dans les prochaines semaines, sachant que Pogba a résilié avec la Juventus et est donc libre de signer où il veut, quand il veut. Sa cote reste élevée en Italie et la Fiorentina a donc décidé de tenter sa chance. Mais le Corriere dello Sport l’affirme, les dirigeants de la Viola ont mis fin à cette possibilité, alors que le champion du monde 2018 était intéressé par cette opportunité. Il était même prêt à faire un effort sur son salaire pour ne pas être un poids pour les finances du club de la cité toscane.

Pogba fait une croix sur son gros salaire

Mais à 32 ans, le Français n’a apporté aucune garantie d’être en forme physique suffisante pour aider la Fiorentina à bien terminer sa saison, et son recrutement a donc été abandonné par les dirigeants italiens. Difficile de voir un club se mouiller pour faire venir Paul Pogba d’ici la fin de la saison, et tout pourrait donc se jouer cet été. Une période qui sera plus favorable pour l’OM, capable de tenter le milieu de terrain avec une probable place en Ligue des Champions et un effectif de qualité. De son côté, le Français sera plus à même de suivre une préparation estivale classique pour retrouver un niveau physique digne de ce nom, lui qui n’a pas joué depuis août 2023. Et c’est désormais bien connu dans les arcanes du mercato, Pogba est également prêt à faire de gros sacrifices financiers pour être recruté, son salaire de 8 millions d’euros par an à la Juventus n’étant plus qu’un lointain souvenir.