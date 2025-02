Paul Pogba à l'OM, il balance un scoop étonnant

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Tout au long du mercato hivernal, Paul Pogba a été associé à l’Olympique de Marseille. Les réseaux sociaux ont très rapidement été enflammés par ces rumeurs, lesquelles sont même allées jusqu’à pousser Pablo Longoria à en parler. Mais finalement, il n’y a jamais eu d’intérêt des Phocéens pour la « Pioche ».

La carrière de Paul Pogba a pris une tournure grave au moment de l’annonce de sa suspension pour dopage de toute activité liée au football professionnel fin 2023. Il encourt alors jusqu'à 4 ans, mais est condamné à 18 mois de suspension en février 2024. Sa peine finalement réduite, le champion du monde 2018 peut retrouver les terrains beaucoup plus rapidement que prévu. Dès lors, il obtenait le droit de s’engager avec un club professionnel à partir du 1ᵉʳ janvier 2025 avant d’avoir accès aux terrains en mars. Son contrat avec la Juventus rompu d’un commun accord en novembre 2024 a été le théâtre d’une flopée de rumeurs à son égard. Son nom a rapidement été associé à de nombreux clubs, l’Olympique de Marseille en tête de gondole. Finalement, tout cet engouement avec le club de la Canebière n’était que poudre aux yeux.

Pogba ne viendra pas à l’OM

Longoria refuse Paul Pogba pour le bien de l'OM https://t.co/PpRebtmygO — Foot01.com (@Foot01_com) February 4, 2025

Les rumeurs envoyant Paul Pogba à l’Olympique de Marseille ont fait couler énormément d’encre. Pour autant, la « Pioche » n’a jamais été proche de s’engager avec le club de la cité phocéenne et tout ce qui s'est dit sur le sujet OM-Pogba est donc faux. C’est ce qu’affirme Mohamed Toubache-Ter lors d’un espace d’échange vocal organisé sur le réseau social d’Elon Musk. Le spécialiste du mercato français confirme qu’il n’y a jamais eu une seule discussion entre l’OM et l’ancien joueur de la Juventus et de Manchester United. Ni en octobre dernier, à l’apparition des rumeurs, ni aujourd’hui.

En interne, l’OM n’a pas non plus réfléchi à l’idée de recruter Paul Pogba. « Je n'étais pas très favorable à l'idée de faire beaucoup de changements dans une dynamique positive », a déclaré Pablo Longoria à propos de Paul Pogba sur RMC, lundi 3 février dernier. En clair, toutes ces rumeurs étaient infondées depuis le début. Comme quoi, il en faut peu pour avoir de quoi faire couler de l’encre.