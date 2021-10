Payet en équipe de France, il va devoir le mériter

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Homme fort de l'OM en ce début de saison, Dimitri Payet pourrait en profiter pour rejoindre les Bleus en novembre. Le mérite-t-il ?

Considéré comme indispensable par Jorge Sampaoli, Dimitri Payet est utilisé continuellement même quand il n’a plus vraiment les jambes. Cela a été criant contre Nice, où il était bien difficile de savoir s’il était sur le terrain à certains moments, même si c’est de lui qu’est venu l’éclair pour l’égalisation. Un rendement aléatoire qui a toujours été le point faible du Réunionnais, capable parfois de disparaître de certaines rencontres. Si Payet veut vraiment revenir en équipe de France, il va devoir montrer un tout autre visage selon Bruno Irlès, ancien professionnel de l’AS Monaco, entraineur actuel de Quevilly, et surtout consultant pour Canal+.

Payet, le niveau international ?

« Payet, c’est le joueur décisif de la Ligue 1 en ce moment. Mais à la 30e minute on se disait : “Mais il est où Payet ?” Ça veut dire qu’on ne l’avait pas encore vu dans le jeu, il n’avait pas touché un ballon. Il a été décisif. Mais à un moment, on l’a vu tirer un coup coup franc et on s’est dit : “Tiens, il est là.” Puis il a tiré un corner et il a marqué après. Pour un international, on en attend plus sur les 90 minutes. Si je pense que le sélectionneur Didier Deschamps peut le rappeler ? Non, pas en ce moment. Un international doit avoir plus que des stats. Les stats, ça ne suffit pas, il doit en avoir plus. Il doit aussi être influent dans le jeu, dans les bons et dans les mauvais moments. Au niveau des statistiques, je n’ai rien à dire, il est là, il est important et il est essentiel. Mais pour moi, ce n’est pas un match de niveau international. Voyons si Payet sera décisif toute la saison. Il est souvent sur courant alternatif. Là il est très bon, il est décisif, mais je ne pense pas qu’il le sera toute la saison », a prévenu Bruno Irlès, pour qui il ne faut clairement pas tout miser sur Dimitri Payet du côté de l’OM. Pour le moment, Jorge Sampaoli n’a pas vraiment le choix, l’animation offensive étant plutôt pauvre quand l’ancien du FC Nantes et de l’AS Saint-Etienne n’est pas sur le terrain.