Pavard supplié de venir sauver l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a montré des signes inquiétants en défense contre Rennes. La venue de Joel Ordonez se fait attendre, et le nom de Benjamin Pavard est sorti du chapeau ce dimanche.

Le match perdu à Rennes aura au moins permis de mettre les choses au clair en ce qui concerne le mercato. L’OM a besoin d’un défenseur central supplémentaire, et la prestation de Geoffrey Kondogbia, dépassé et sorti à la mi-temps malgré la domination de son équipe, démontre que Roberto De Zerbi ne peut pas continuer à jouer sur un fil dans ce secteur de jeu. L’idée est d’aller chercher Joël Ordonez, mais pour le moment, l’Equatorien ne vient pas faute d’un accord total avec le FC Bruges à deux semaines de la fin du mercato. Pablo Longoria est, comme avec Igor Paixao ou Facundo Medina, certain d’avoir les faveurs du joueur et d’obtenir gain de cause au final.

Pavard, le bon plan pour sauver la défense ?

La patience n’est toutefois pas le point fort des supporters ou des comptes suiveurs de l’OM, qui ont rebondi ce dimanche sur l’actualité de Benjamin Pavard. Le défenseur français est plus que jamais poussé vers la sortie par l’Inter Milan, qui ne compte pas sur lui malgré son statut d’international tricolore et son contrat longue durée. L’Arabie Saoudite le courtise mais Fabrizio Romano précise que l’ambition de celui qui s’est révélé à Lille est de continuer sa carrière en Europe.

🤔🇫🇷 Pavard à l’#OM : la direction doit-elle tenter d’attirer l’international français ?



👉 Le joueur est placé sur le marché des transferts et le #LOSC souhaiterait le faire revenir.#TeamOM | #MercatOM #OM pic.twitter.com/YVkoXRagvf — Peuple Olympien (@peupleolympien) August 17, 2025

Résultat, le forcing a débuté sur les réseaux sociaux pour interpeller Mehdi Benatia sur la possibilité de recruter Benjamin Pavard, qui apporterait son expérience et pourrait être tenté par une aventure en Ligue 1 pour rester sous les yeux de Didier Deschamps, qui regarde toujours de près ce qui se fait à l’OM. Les dirigeants olympiens peuvent compter sur leurs fans pour les suggestions, même si financièrement, le dossier sera très compliqué à régler avec les émoluments actuels de Benjamin Pavard. Mais la piste a visiblement déjà séduit à Marseille, où on estime que c’est type de joueur qu’il faut pour aller chercher le niveau Ligue des Champions cette saison.