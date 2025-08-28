Pavard à l'OM, ça se précise

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Afin de renforcer sa défense, l'Olympique de Marseille souhaite recruter Joel Ordonez. Mais plusieurs sources confirment ce jeudi que l'OM est prêt à se ruer vers l'Inter pour faire signer Benjamin Pavard.

Révélé mercredi par le quotidien La Provence, l'intérêt de Pablo Longoria et Medhi Benatia pour le défenseur français de l'Inter est confirmé par le quotidien L'Equipe. Et Mathieu Grégoire et Loïc Tanzi vont même plus loin en s'interrogeant sur le fait que Benjamin Pavard pourrait être plus qu'un plan B pour l'Olympique de Marseille. A ce stade du mercato, aucune négociation n'est en cours entre l'OM et les récents finalistes de la Ligue des champions, mais Roberto De Zerbi aurait été consulté concernant le profil du champion du monde 2018, et aurait donné son feu vert.

Très appréciés des dirigeants phocéens, Benjamin Pavard devra faire un effort salarial s'il est tenté de rejoindre Marseille cet été afin de se relancer. Car à moins d'un an du Mondial 2026, le défenseur de 29 ans n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs des Bleus contre l'Ukraine le vendredi 5 septembre et l'Islande le mardi 9 septembre. Pour essayer de retrouver sa place en équipe de France, rejoindre l'OM serait forcément un énorme atout pour Benjamin Pavard, qui sait que dans l'esprit du sélectionneur national il a reculé d'un cran.

Pavard à l'OM, excellente idée selon Riolo

Même si le timing de la possible signature de Benjamin Pavard à l'Olympique de Marseille est très serré, du côté du duo Longoria-Benatia, on est déjà prêt à bondir pour que cela soit réalisable avant le 1er septembre prochain, date de la fin du mercato. Car L'Equipe rappelle que les responsables des deux clubs s'entendent très bien. Evoquant la possibilité de voir le défenseur français de l'Inter rejoindre l'OM, Daniel Riolo n'a pas masqué son enthousiasme. Sur RMC, le journaliste pense que la signature de Pavard serait une excellente nouvelle pour le club phocéen qui connaîtra dans la soirée ses adversaires en Ligue des champions. « Si je suis l’OM, j’y vais les yeux fermés sur Benjamin Pavard. Il a quand même été bon partout », a lancé un Daniel Riolo.