L'OM ne renonce pas à Benjamin Pavard

Par Mehdi Lunay

Concentré sur le dossier Ordonez en défense, l'Olympique de Marseille ne mise pas tout sur l'Equatorien. Les Phocéens gardent un œil sur Benjamin Pavard. Un transfert est souhaité par le club olympien mais aussi par l'international français.

Benjamin Pavard va t-il suivre l'exemple d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille ? Non pas en provoquant une violente bagarre mais en succombant au projet de Roberto de Zerbi. Snobé par Didier Deschamps ce mercredi, le défenseur français pourrait bénéficier de la vitrine fantastique que représente l'OM en France pour retrouver les faveurs du sélectionneur. La piste semblait d'abord utopique mais elle est beaucoup plus sérieuse qu'attendu selon La Provence. Le quotidien phocéen révèle que la direction marseillaise mise toujours sur le transfert de Pavard malgré le dossier Ordonez.

Un dernier obstacle vers Marseille pour Pavard

La polyvalence du champion du monde 2018 est un bel atout. Il peut évoluer en défense centrale comme au poste de latéral, ce qui offre des possibilités tactiques intéressantes à De Zerbi. La direction marseillaise est emballée par le transfert, Pavard l'est tout autant. Le joueur de l'Inter Milan est séduit par un transfert sur la Canebière.

🚨 L’OM penserait toujours à Benjamin Pavard 🇫🇷 (29 ans) pour se renforcer en défense.



L’international français ne serait pas insensible au projet olympien. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/1I9mEsSV0g — MercatOM (@Mercat_OM) August 27, 2025

Toutefois, sa venue est « encore loin d’être conclue » selon La Provence. En cause notamment le salaire XXL du Français en Italie. De plus, l'Inter Milan ne fera pas de cadeaux pour un défenseur jugé utile dans l'effectif de Christian Chivu comme l'a prouvé sa titularisation lors du premier match de Serie A lundi soir. Conclure le recrutement de Pavard en 4 jours seulement ne sera pas une mince affaire pour Pablo Longoria et Medhi Benatia...