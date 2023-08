Pau Lopez menacé, la réponse de l'OM au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire depuis deux ans dans les buts de l’OM, Pau Lopez est dans une mauvaise période ces derniers mois, laquelle s’est illustrée lors du dernier match amical avec deux grosses bourdes contre le Bayer Leverkusen.

Successeur de Steve Mandanda dans les buts de l’Olympique de Marseille, Pau Lopez sort de deux bonnes saisons sous les couleurs phocéennes. Le gardien espagnol s’est imposé comme une valeur sûre de l’effectif au fil des années mais les derniers mois de la saison 2022-2023 ont mis en évidence certaines limites de l’ex-gardien de l’AS Roma. Moins décisif en fin de saison comme lors de certains gros chocs du sprint final à Lens ou encore à Lille, Pau Lopez a de nouveau fait parler de lui durant les matchs amicaux de l’OM.

Le dernier en date lui a coûté cher dans sa cote de popularité auprès des supporters avec deux bourdes énormes contre le Bayer Leverkusen à l’Orange Vélodrome. Le corner rentrant concédé par Pau Lopez a été mal digéré par une partie du public, qui réclamait ces derniers jours le recrutement d’un nouveau titulaire dans les buts. Pablo Longoria a des allures de magicien cet été et l’appétit vient en mangeant chez les supporters après les signatures de joueurs tels que Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr ou encore Iliman Ndiaye.

Pas de recrue, Pau Lopez confirmé par l'OM

Mais d’après La Minute OM, dont les informations font souvent mouche depuis le début du mercato estival des Phocéens, il n’y aura pas de changement notable dans les buts olympiens d’ici le 31 août. « En ce qui concerne le mercato des gardiens, il n'y aura pas de mouvement. Pau Lopez et Ruben Blanco seront les deux gardiens pour une place de titulaire » indique l’insider sur son compte Twitter. Pour les rôles de n°3 et de n°4, l’OM fait confiance à Simon Ngapandouetnbu et au jeune belge Jelle Van Neck. Malgré le souhait des supporters de voir un gardien de gros calibre pour concurrencer Pau Lopez, il faudra donc se contenter de l’Espagnol une saison de plus. Ce qui ne doit pas freiner le club dans ses ambitions puisque l’OM a réussi à terminer 2e en 2021-2022 et 3e en 2022-2023 avec Pau Lopez dans ses buts.