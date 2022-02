Pape Gueye le clame : la C4, l'OM veut la gagner

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ce jeudi, l'OM va découvrir une nouvelle compétition, la Ligue Europa Conférence. Les Marseillais affrontent les Azerbaidjanais de Qarabag en seizième de finale aller. Pour les deuxièmes de Ligue 1, aucune impasse n'est prévue et c'est Pape Gueye qui le dit.

Si un club français a véritablement une histoire riche sur la scène européenne, c'est bien l'OM. Le club olympien a tout connu en coupe d'Europe, des plus grands succès avec un titre en Ligue des Champions aux plus grandes déconvenues. Surtout, les Marseillais ont disputé toutes les compétitions européennes dans leur histoire et, ce jeudi soir, ils vont en disputer une toute nouvelle dont c'est la première édition cette saison. Après une campagne de Ligue Europa ratée avec un seul succès, une troisième place en poules et une élimination, ils ont été reversés en Ligue Europa Conférence. La C4 est le troisième échelon du football européen et apparaît moins prestigieuse mais l'OM compte bien jouer sa carte.

La C4, une consolante ? Pas pour Pape Gueye et l'OM !

Dans cette compétition, on retrouve des clubs moins huppés comme le futur adversaire des Marseillais jeudi, Qarabag. Mais, il y a aussi des mastodontes comme la Roma, Leicester ou le PSV. Quand sera t-il de la motivation de l'OM dans cette C4, alors que les Marseillais luttent en Ligue 1 pour finir sur le podium ? Pape Gueye était en conférence de presse ce mercredi à la veille du seizième de finale aller face aux Azerbaidjanais de Qarabag. Il a été clair sur les intentions de son équipe en Europe.

« On aborde la compétition sereinement, on a bien travaillé toute la semaine. On a beaucoup étudié Qarabag, ça ne va pas être facile. On a à cœur de gagner à domicile. (…) La Ligue Europa Conférence ? Ce n’était pas l’objectif initial, on ne va pas le cacher. Mais l’équipe et moi, on ne le prend pas comme une consolante. On est un grand club, on se doit de gagner tous types de matchs dans toutes les compétitions et l’objectif est d’aller au bout », a t-il indiqué devant la presse. Même si une qualification en Ligue des Champions reste prioritaire, on peut le croire.