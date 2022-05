Panique à l’OM, les joueurs hantés par la peur ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Deuxième de Ligue 1 depuis de longs mois, l’Olympique de Marseille a perdu sa place de dauphin du PSG au profit de Monaco samedi soir.

Battu par Rennes pendant que Monaco a gagné à domicile contre Brest, l’Olympique de Marseille est troisième de Ligue 1 à une journée de la fin. L’ultime journée sera cruciale pour l’équipe de Jorge Sampaoli, qui devra faire un meilleur résultat contre Strasbourg que Monaco face à Lens pour retrouver sa deuxième place. Mais alors que la confiance des joueurs de l’OM semblait inébranlable depuis quelques mois, la défaite contre le Stade Rennais a tout remis en cause selon Florent Germain. Sur l’antenne de BFM Marseille, le journaliste a confié que le doute avait doucement mais surement gagné les coéquipiers de Mattéo Guendouzi et de William Saliba après la défaite à Rennes samedi soir. Il faut dire qu’en Bretagne, les joueurs de l’OM ont vécu une sale soirée. Loin d’être idéal pour la confiance avant la dernière journée dans un Vélodrome plein à craquer face à Strasbourg.

L'OM de très confiant à très fébrile ?

« Qu'il y ait une fatigue, je veux bien le comprendre. Mais c'est peut-être dû à Sampaoli qui n'a pas su utiliser toutes les forces à disposition. C'est plus la manière qui m'a gêné. Tu peux perdre à Rennes, c'est une bonne équipe. Mais on a le sentiment que l'OM a finalement peu attaqué, qu'ils n'y ont pas vraiment cru. Très rapidement, on a vu que c'était un soir sans et que Marseille allait s'incliner. On a vu ce match comme une finale, dans le vestiaire on voulait aller gagner pour montrer qu'il n'y avait pas de débat pour la deuxième place et à ce titre c'est un vrai échec : tu n'es plus deuxième et tu en viens à douter du mérite qu'aurait l'OM à occuper cette place » a lancé Florent Germain, pour qui l’approche mentale du dernier match de la saison contre Strasbourg sera décisif pour les joueurs de l’Olympique de Marseille. Un rendez-vous pour lequel Jorge Sampaoli sera privé de plusieurs cadres puisque William Saliba sera suspendu tandis que Dimitri Payet, dont la saison est terminée depuis la demi-finale retour de l'Europa Conférence League, est forfait.