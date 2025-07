Paixao dit oui à l’OM, Feyenoord dit non ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Olympique de Marseille met le paquet pour essayer de faire venir Paixao, mais Feyenoord est très dur en affaires. Il faudra une bien meilleure offre pour boucler cette signature.

Le mercato de Marseille s’emballe sur la piste Igor Paixao, qui a été convaincu par le projet marseillais et se sent prêt à rejoindre la France dans les prochains jours pour signer à l’OM. L’ailier brésilien ne sera toutefois pas bradé par Feyenoord. En effet, selon les information du grand journal néerlandais Telegraaf, Dennis Te Kloese, le directeur technique du club de Rotterdam, une première offre de la part de l’OM a été doublement refusée. Car le montant n’était pas suffisant, et le montage n’était pas non plus convaincant. L’OM aurait offert 28 millions d’euros pour faire venir Paixao, et si la perspective de jouer la Ligue des Champions attire l’ailier brésilien, le Feyenoord dicte son temps.

Feyenoord rêve de 40 ME

Welcome 🔙 guys 🏋💪 pic.twitter.com/2sgQSx3b4n — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2025

Une offre de 30 millions d’euros minimum, pouvant monter jusqu’à 40 millions d’euros, est souhaitée par la formation du Feyenoord. A ce prix-là, le club néerlandais voudra bien envisager une formule plus avantageuse pour l’OM, comprenant un prêt avec option d’achat obligatoire en fin de saison. Autant dire que, même si Pablo Longoria veut désormais aller vite maintenant que sa cible numéro 1 est dévoilée, les positions des deux clubs sont encore bien éloignées. Une nouvelle offre est espérée d’ici la fin de la saison, alors que le président marseillais aimerait bien offrir une recrue à son entraineur Roberto De Zerbi pour ce début de préparation estivale.