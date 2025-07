Paixao, comment Feyenoord a arnaqué l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a cassé la banque pour s'offrir Igor Paixao, qui doit arriver cette semaine en Provence. Au jeu des bonnes affaires du mercato, Pablo Longoria a perdu mais n'a pas eu le choix.

Un an après avoir fait venir Mason Greenwood, Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg, l’OM tient sa première recrue vedette du mercato. Pablo Longoria a littéralement cassé sa tirelire pour faire venir Igor Paixao du Feyenoord Rotterdam. Le président espagnol a lâché 35 millions d’euros bonus compris à l’issue d’interminables discussions rendues compliquées par l’attitude du club néerlandais. Ce dernier a repoussé les deux premières offres de l’OM, dont celle à 28 millions d’euros qui représentait un gros effort de la part du club provençal. Le Feyenoord, sûr de son coup pour un joueur qui plus est blessé et donc qui n’était pas déconcentré par les rumeurs, a décidé d’attendre un appel du pied d’un club anglais pour faire monter les enchères.

C’est ce qu’il s’est passé ces 10 derniers jours avec l’arrivée de Leeds, qui a fini par faire une offre de 35 millions d’euros bonus compris. Malgré cette approche, le clan Paixao n’y a jamais répondu favorablement, le Brésilien n’ayant d’yeux que pour l’OM qui le suivait depuis longtemps et lui proposait une place de titulaire et des matchs de Ligue des Champions. Pourtant, cela n’a pas empêché le club de Rotterdam de rançonner Marseille en menaçant de ne pas lui vendre l’ailier si la prochaine offre ne s’alignait pas avec ce qu’avait mis Leeds sur la table.

La menace du Feyenoord

Selon le média néerlandais Voetbal International, le Feyenoord a fait savoir que, si le joueur refusait Leeds et que si l’OM n’offrait pas assez, Paixao resterait aux Pays-Bas cette saison faute d’un accord total rapidement bouclé. De quoi provoquer la dernière proposition enfin acceptée à hauteur de 35 millions d’euros bonus compris. De l’avis des médias néerlandais, il était impossible de refuser un tel montant proposé par l’OM, ce qui permet à la formation de Rotterdam de réaliser une nouvelle énorme vente. Pour Marseille en revanche, c’est une dépense couteuse qui va devoir porter ses fruits, ne serait-ce que pour effacer le précédent record de l’achat de Vitinha, qui n’avait pas du tout répondu aux attentes toujours élevées sur le Vieux Port.