Paixao à l'OM, Feyenoord prend la parole

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Absent ces derniers jours, Igor Paixao fait certes le forcing pour aller à l'OM, mais le Feyenoord Rotterdam a révélé la raison pour laquelle il était en dehors du groupe.

Absent lors des derniers entrainements du Feyenoord Rotterdam, Igor Paixao n’était pas en train de lancer un bras de fer pour signer à l’OM. L’ailier brésilien est sérieusement blessé et son club a même communiqué brièvement sur sa blessure en lui souhaitant un prompt rétablissement. La blessure a eu lieu ce jeudi à l’entrainement, et serait musculaire. Selon la presse néerlandaise, son absence devrait se compter en plusieurs semaines, et un retour n’est pas prévu avant le mois de septembre.

Un sérieux coup dur pour un joueur qui avait le vent en poupe ces derniers mois en raison de ses bonnes performances avec le Feyenoord. Il avait repris avec ses coéquipiers au début du mois de juillet. Cela ne devrait pas remettre en cause l’intérêt de l’OM pour faire signer Paixao, mais nul doute que, en cas d’accord, la visite médicale serait poussée pour s’assurer qu’il n’y a pas un problème plus sérieux derrière cette longue absence. Ces derniers jours, Pablo Longoria a mis le paquet pour essayer de faire venir Paixao, avec une offre estimée à 28 millions d’euros bonus compris.